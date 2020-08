Nobel-komiteen ble lurt av kortsiktige mirakler i 2019

Dette er Eggens dom over at Hareide blir RBK-trener

I et hensynsløst innlegg i Adresseavisen den 15. august feilinformerer en norsk-etiopier det norske publikum om fjorårets fredsvinner Abiy Ahmed og ved å feil stemple en stor folkegruppe som «ekstremister».

Da Abiy kom til makta og holdte sin første tale sa han at «det er ingen terrorister i Etiopia, men det var statsterrorisme – derfor slipper vi ut politiske fanger». Derfor fikk han støtte fra majoriteten i befolkningen - og fredsprisen.

Men reformen var kortsiktig, og situasjonen er nå annerledes. Abiy nekter en demokratisk debatt og forhandling med opposisjonspartiene i Etiopia. Han bruker Covid-19 som unnskyldning for å utsette det planlagte valget. Sammen med nasjonalistiske eliter, dannet Abiy det nye pan-etiopiske partiet for å erstatte EPDRF-koalisjonen, som var bygget på et føderalt styresett. Det han lovte, var at han skulle innføre føderalisme, som frem til da ikke var blitt en realitet. Gjennom sin grunnlov vedtok Etiopia et multinasjonalt føderalstyresett i 1994. Men Abiys nye parti rev ned denne ideen. Folk protesterte mot dette.

Mange av de som protesterte, ble møtt med straff. Mandag 29. juni ble Hachalu Hundessa, en populær musiker og aktivist, skutt og drept i Addis Abeba. Flere andre demonstranter har også blitt drept på ulike steder i Oromia-regionen. Totalt kan så mange som 249 personer ha blitt drept så langt. Jawar Mohammed og Bekele Gerba sitter som mange andre politiske ledere i fengsel. TV-stasjonen Oromia Media Network er også stengt, og journalister har blitt fengslet. Lemma Megersa, mannen som ga statsministerstolen til Abiy, sitter nå i husarrest fordi han protesterte mot Abiy sin velferdsapparatet. Vi har aldri opplevd så store etniske konflikter i Etiopia som nå, og vi får ingen troverdig eller klar etterforskning på drapene så langt. Abiy mister folkets tillit, og risikoen for et utbrudd av voldshandlinger som vil destabilisere landet og regionen, er dessverre til stede.

Derfor bør ikke forfatteren beskrive #OromoProtest slik han gjør, og stemple fredelige demonstranter som «ekstremister». Det er splittende og feil å si. Det bør forfatteren vite mer om. Jeg ønsker at han og andre i den etiopiske diasporaen som støtter Abiy, skal være troverdige brobyggere. I det minste må de ikke feilinformere.

Nobelkomiteen ga Abiy en såkalt «dyttefredspris» for å oppmuntre han til å bygge demokrati i Etiopia. Abiy sa «I am my brother’s keeper, and I am my sister’s keeper too” foran kong Harald og dronning Sonja samt den norske nobelfamilien da han fikk fredsprisen. Ett år senere blir «brødrene og søstrene» fengslet. Abiy har lurt oss alle, ikke bare Nobel-komitéen.

