Bekymret for håndverkernes rammevilkår i ny gatebruksplan for Trondheim

Første oktober 2020 er det høringsfrist for ny gatebruksplan for Trondheim sentrum. Dette er en plan som har ambisjoner for fremtiden, som skal gjøre byen vår grønnere, mer miljøvennlig og triveligere. Det innebærer blant annet at det skal fjernes 150 parkeringsplasser fra sentrum. Flere skal gå og sykle. Mer av parkeringen skal foregå i parkeringshus og i mobilitetshus som vil være lokalisert i utkanten av byens kjerne. De parkeringsplassene som er igjen i sentrum skal prioriteres bevegelseshemmede, besøksparkering, boligparkering og arbeidsparkering. Vi er enige i at dette er riktig prioritering, men hva med håndverkerne?

Håndverkerne er en vesentlig del av bybilde i Trondheim på dagtid. Trondheim har en god blanding av eldre og ny bebyggelse som kontinuerlig skal vedlikeholdes og pusses opp. Det innebærer at det også i fremtiden vil være stort behov for parkering av servicebiler i både mindre og større utgaver i forbindelse med oppdrag.

Det må være enkelt for håndverkere å finne parkeringsplass i nærheten av oppdrag. Leteparkering er sterkt fordyrende for både firma, kunder, samt lite miljøvennlig. Fra Oslo har vi flere eksempler på at firma nekter å ta håndverkeroppdrag i sentrum etter endret parkeringspolitikk, fordi det blir for tidkrevende og dyrt. Vi tror ikke Trondheim kommune og gårdeiere i bykjernen ønsker å komme i samme situasjon, og da må dette tas i betraktning når man legger nye planer.

I selve planen står det om hensikten: Det skal legges til rette for økt byliv, slik at både beboere, besøkende, turister, kulturarven, næringslivet og livet i gata får bedre vilkår. Fra Nelfo Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim sin side kan vi ikke se at planen ivaretar den delen av næringslivet vi representerer. Planen må i større grad prioritere håndverkerne, enn det den gjør i dag. Det er allerede i dag knapphet på parkeringsplasser. Selv om det meste av arbeidsparkeringen og store deler av besøksparkeringen i fremtiden skal benytte seg av andre løsninger vil det bli behov for flere parkeringsplasser til bevegelseshemmede på grunn av en aldrende befolkning. I tillegg er det forventete en økt befolkningsvekst i Trondheim som også innebærer økt etterspørsel etter parkeringsplasser. Selv om det er mange flere som gradvis går over til å gå, sykle og bruke kollektivt vil den totale etterspørselen etter parkeringsplasser fortsette til tross for mange gode tiltak. Etterspørselen etter parkeringsplasser fra håndverkerne vil også bestå. Det er få av oppdragene de kan sykle til.

Kort oppsummert krever vi på vegne av våre medlemsbedrifter i Nelfo Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim at både byråkrater og politikere legger til rette for at Trondheim skal være en næringsvennlig by også for denne delen av næringslivet. Det må være nok gategrunn å leie for håndverkerfirmaer i forbindelse med arbeidsoppdrag. Vi må sammen finne en god balanse mellom effektiv parkering og et godt og bærekraftig bymiljø.

