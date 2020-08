Trøndelag Arbeiderparti må ta grep 

Saken oppdateres.

Dette er et svar på innlegget til Ellen Reitan i Trønderdebatt. Adresseavisen har bedt en rekke Ap-medlemmer og -tillitsvalgte om å kommentere på det som kommer frem i hennes innlegg.

Nominasjonen til ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti, og prosessen som har ledet opp til den, har skapt stor debatt både ekstern og internt. Det er svært viktig at de mange stemmene, historiene og synspunktene som kommer fram, blir lyttet til og tatt på alvor. Gjennom å belyse problemene og å snakke åpent om problemene kan alle vi som sammen danner Arbeiderpartiet forhåpentligvis lære, og gå videre med større tillit til hverandre, og oppnå en sunnere partikultur.

At kvinner engasjerer seg i politikken er viktig, og er noe alle tar som en selvfølge. Når de samme kvinnene forteller om problematiske erfaringer i forbindelse med politisk arbeid, bør det være like selvfølgelig at vi lytter og tar det på alvor. Åpenhet om negative erfaringer er avgjørende for å kunne etablere en ny, inkluderende og tryggere kurs. Det betyr at alle, ikke minst ledere og nominasjonskomiteer, må være lydhøre ovenfor kritikk og ta det innover seg. Hvis ikke mister Ap både medlemmer og stemmer.

Når unge Ap-kvinner igjen står fram og forteller historier som ryster, er det et krystallklart signal om at Trøndelag Arbeiderparti ikke lengre kan overse og bagatellisere hersketeknikker, grenseoverskridelser og usunn partikultur.

Arbeiderpartiet, Norge og verden har aldri før hatt ett større behov for engasjerte og framtidsrettede stemmer. Vår tid har ikke råd til å miste et eneste samfunnsengasjert, politisk klokt menneske.

Jonas Gahr Støre ber om ro i rekkene. Det vil ikke skje før det ryddes skikkelig opp, og vi får bukt med en ukultur av maktmisbruk og gutteklubber som ikke hører hjemme i arbeiderbevegelsen.

I 2020 forventes det at likestilling, stor takhøyde, en grunnleggende forståelse av #metoo og tillitsskapende ledelse er ingredienser i et moderne og ansvarsbevisst parti som Arbeiderpartiet. Så hvor går veien?

