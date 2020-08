Håp for den nye Mist-direktøren

Det ligger an til at disse gruppene går på en ny smell i trygdeoppgjøret

Mist (Museene i Sør-Trøndelag, red.anm.) har fått en ny og driftig direktør i Karen Espelund, som Adressa omtaler som «Museumsdirektøren i Trondheim».

Det er nå et håp også at den nye direktøren setter et faglig og økonomisk fokus også på andre små museum i Trøndelag, som for eksempel Mølnargården og Yrjar Heimbygdslag i nye Ørland kommune.

Ildsjelene i mange av disse lag og etableringer er nå i ferd med å gå ut av drift grunnet alder.

Da må kommunene i Trøndelag og fylkeskommunen kjenne sitt ansvar ved å sikre rekruttering i lokalmiljøene.

Fagfolkene i Mist kan, om de vil, være viktige ressurser for å sikre at det fortsatt er drift i små lokale museer.

