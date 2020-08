Hvorfor gikk det så galt på årsmøtet i Trøndelag Ap?

- Hun sa til barna at de fikk kjøpe hva de ville, fordi her skulle det brukes penger

Svaret er enkelt. Ene og alene, fordi valgkomiteen ikke gjorde jobben den var satt til å gjøre. I tillegg var det oppnevnt en leder som rett og slett var helt inkompetent. Styret/årsmøtet tenkte sikkert: «Vi oppnevner en stortingsrepresentant med 20 års erfaring for å sikre at arbeidet er i trygge hender, men denne gang ei.»

Jeg skal i det neste begrunne min påstand om inkompetanse.

Det blir fullstendig feil, når leder i valgkomiteen presser valgkomiteen til å legge fram ei enstemmig innstilling. I tillegg hadde han i utgangspunktet allerede ekskludert aktuelle personer. Han har selv innrømmet at hvis han ikke fikk viljen sin, ville han trekke seg. Den første innstillingen endte med at Trond Giske ble innstilt som leder. I den forbindelse vil jeg spørre: Hvordan er det mulig å oppnevne Giske som leder enstemmig, samtidig som AUF sitter i komiteen. Han/hun må ha sovet i timen. Tar ikke denne representanten kontakt med styret i AUF Trøndelag for å undersøke om dette er ok? Her har AUF mye å svare for.

Vi vet hva som senere skjedde - en ny enstemmig innstilling kom på bordet etter press fra komitéleder og med grove anonyme beskyldninger mot Kjerkol. Etter at valget av Kjerkol var over presenterte han å si at han også hadde personlig erfaringer med Kjerkol.

Konklusjonen på dette er at valgkomiteens leder må ta på seg det meste skylden for fadesen på årsmøtet. Det blir fullstendig feil, når komiteen og leder teller uttalelser fra lokallagene om hvem som bør lede laget. Slik det ble gjort da Giske ble innstilt. Valgkomiteen har et selvstendig ansvar til å vurdere aktuelle kandidater. Jeg satt selv i nominasjonskomiteen da vår utmerkede ordfører Rita Ottervik første gang ble innstilt i 2003. Slik jeg husker det, ble hun innstilte uten at lokallagene hadde foreslått henne.

Hvis valgkomiteen hadde gjort jobben sin, ville vi ha unngått mye av de ubehageligheter som oppsto på årsmøtet. Neste gang fylkespartiet oppnevner valgkomité, vil jeg anbefale at alle får et eksemplar av Gerhardsens «Tillitsmannen».

