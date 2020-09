Kortinnlegg: Ukulturen i Arbeiderpartiet

TV 2-kommentator Kasper Wikestad operert for kreft

FHI-anbefaling: Nesten hele Europa i rødt – men gult for flere svenske regioner

Sjøhytte gikk 2,6 millioner over prisantydningen

Gjenforener gjengen fra «Fresh Prince of Bel-Air»

Denne uka øker barnetrygden for småbarnsfamiliene

Stortinget har vært utsatt for et omfattende IT-angrep - innbrudd i flere e-postkontoer

Denne uka øker barnetrygden for småbarnsfamiliene

Saken oppdateres.

Som utenforstående er jeg uforstående til noe av det som har kommet fram i media den siste tida. Det alle synes å være enige om, er at det er en ukultur i Ap, men hvor i partiet den finnes er det ulike meninger om. AUF har plassert den hos modne, mektige menn. Og det har de nok grunnlag for. Men etter mitt skjønn så har medlemmer av AUF også grunn til å gå i seg sjøl. For det første syns jeg det var barnslig og ufint å marsjere samlet ut av lokalet da Trond Giske (som holdt en god og forsonende tale) fikk ordet på slutten av Ap sitt årsmøte siste lørdag.

LES OGSÅ: Tanker fra et medlem i Arbeiderpartiet

Giske er en av de aller beste som trønderne har sendt på Tinget. På tross av Giskes feiltrinn for noen år tilbake, kunne AUF-erne gjerne ha vist en større respekt for hans store innsats for Sør-Trøndelag og landet som mangeårig stortingsrepresentant og statsråd.

Upassende forslag til unge kvinnelige politikere fra modne og mektige kolleger er naturligvis en uting. Men kvinner med ulyst, sjølstendighet og mot sier nei – et klart og utvetydig nei!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter