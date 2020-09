Trondheim kommune er «fralurt» indrefileten i Østmarkaskogen til et «statsfengsel». Eller kanskje ikke?

Dette lærte Fredrik (34) av Ex on The Beach: Åtte harde sannheter

Saken oppdateres.

Jeg skriver «kanskje» i tittel fordi kommunen kan ha lært av «Hangaren» saken. Ifølge Adressa 6. juni har man «sjelden sett noen legge seg så flat» for feil i saksbehandling. Vel, fortsett å ligg.

I Hangaren-saken konkluderer forvaltningsrevisjon med klare mangler, saken ble lagt frem med feil informasjonsgrunnlag for folkevalgte organer. Østmarka-saken mener jeg er mye verre. Området ble for rundt 20 år siden regulert til «sykehus», mens det som ønskes bygd, er et høysikkerhets fengselsanlegg med psykiatriske funksjoner. Jeg mener det er åpenbart at det skulle vært søkt om dispensasjon. For å unngå dette har utbyggeren, Staten ved St. Olavs hospital, valgt å kalle anlegget for «sikkerhetsbygg».

De påstår at området er valgt etter en totalvurdering av flere lokasjoner, men slik jeg ser det, er ingen andre områder vurdert. På Østmarka var tomtekostnaden null. Her må det kreves en langsiktig samfunnsmessig vurdering, både for nærmiljøet og byen. I underlaget til kommunen «koster» utbyggers konsulent konsekvenser for rekreasjon og urbant friluftsliv under teppet, blant annet for å unngå en konsekvensutredning. Folks behov for slike områder er tydeligvis etter hvert forstått av politikere og kommunen, så en slik utredning skulle egentlig være overflødig. Dette er totalt feil sted for et arealslukende fengselsanlegg. «Behandling» av landets farligste forbrytere er veldig plasskrevende, rundt to fotballbaner for 16 plasser.

Jeg mener bystyrets vedtak om detaljreguleringen må klart være ugyldig. Kommunen kopierer utbyggers underlag uten noen egenvurdering. Dette resulterer i at informasjonen til bystyret inneholder det jeg mener er grove feil. Ingen med en viss kjennskap til området, ville lest mer enn noen setninger av underlaget før det ville blitt refusert. Men bystyret stilte ingen spørsmål.

St. Olavs gjør nok en kjempejobb for folks helse, når du er lagt inn. Visjonen er «fremragende behandling». I deres interne utredninger finner jeg ingen ting anleggets mulige påvirkninger på rekreasjon og fritid i nærområdet. Indrefileten, i en av byens fineste, mest tilgjengelige naturparker, i Østmarkaskogen på Lade, med sol fra morgen til kveld tett ved Ladestien, er hva det her dreier seg om. Her begynner nå første del av fengselet å ta form. Den planlagte del to vil komme nesten helt ned mot Ladestien. Om det mot formodning skulle bli søkt om dette, må den selvfølgelig avvises. For sent? Nei. Prosessen kan reverseres. Jeg mener vedtak er gjort på feil og uklokt grunnlag og må være ugyldig som utdypet i klagen på dette. Vilje til å realitetsbehandle denne har det ikke vært, ennå.

