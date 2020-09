Er sexismen utdødd i Norge?

Saken oppdateres.

Kjære alle menn der ute. Jeg vet at det kun er en brøkdel av dere som diskriminerer og finner ekstrem glede i å undertrykke det motsatte kjønn (eller kjønn innimellom der). Likevel så oppfattes denne brøkdelen så enormt stor. Mange i Norge gir uttrykk for at det ikke er kjønnsdiskriminering i arbeidslivet, hverdagslivet, markedsføring og i media. Ikke det? La oss ta en liten kikk på statistikk. Det setter alltid ting litt i perspektiv.

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn omtrent 86 prosent av menns lønn. Noe enda mer interessant med dette er at denne lønnsforskjellen var mest synlig hos heltidsansatte og for de med høyere utdanning. Man skulle tro at vi hadde kommet lengre enn dette, eller? Til tross for at flere kvinner fullfører høyere utdannelse, i forhold til menn, så kommer vi fortsatt dårligst ut av regnestykket. Det tapende kjønn.

Vi har et kraftig kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, og jeg kjenner på skammen av at det fortsatt er slik. Ja, noen kvinner foretrekker andre yrker enn menn, og motsatt. Det er helt greit det. Men det skal for all del aldri «lønne seg» for en kvinne eller mann å velge ett yrke ovenfor det andre. Det skal heller aldri, aldri være slik at menn tjener omtrent 20 prosent mer enn kvinner som har samme utdannelse, i samme arbeid. Skammelig, rett og slett.

Det er ikke bare i arbeidslivet kvinner kan føle krenkelse. Jeg, som kvinne, kjenner at jeg begynner å bli møkka lei av å bli enten anklaget for å være «høy på pæra» for at jeg ikke gir vedkommende ønsket oppmerksomhet eller antastet på utesteder, uten min tillatelse. Det må understrekes at dette forekommer hos menn også. Jeg har dratt fram litt statistikk, her også. Statistikk fra 2014 viser at omtrent en tredjedel (33,6 prosent) av kvinner og én av hundre (1,1 prosent) av menn har opplevd noen form for seksuelt overgrep i løpet av livet. Seksuelle overgrep mot kvinner ble utført nesten utelukkende av menn, ifølge Dinutvei.no.

Jeg er også møkka lei av å anklages for å «være hormonell» for at jeg blir engasjert i en samtale eller debatt. Jeg er møkka lei av å bli undervurdert i både skole og jobb, bare på grunn av mitt kjønn. Det eneste jeg bryr meg om, er vel egentlig i bunn og grunn klær og hår, eller? Jeg er også møkka lei av idiotiske hersketeknikker for å få meg til å føle meg underdanig. Hersketeknikker som for eksempel «Stakkars, lille deg» – «Lille venn» – «Lille jente» – «Kjære deg».

For å se på det historiske, så har det kvinnelige kjønn blitt undertrykt omtrent ved starten av middelalderen, da kristendommen kom til Norge i full anmarsj. Kristendommens verdier satte dype spor i det norske samfunn, og etterlot et ettermæle av kjønnsdiskriminering og homofobi. Ikke nok med at kvinnen var underlagt mannen, Gud forby, at likekjønnede par kunne så mye som å eksistere. Og for de der ute, som tenker at kvinner er det undertrykte kjønnet av helt naturlige årsaker – for det har alltid vært slik – tar på alle mulige måter feil. Det samme gjelder tankegangen om at likekjønnede par og alt imellom er en «trend» eller noe «nytt». Det skal dog sies at mye har skjedd innenfor kristendommen siden den gang.

Jeg er utdannet arkeolog. Jeg kan si med enorm sikkerhet at kvinnen har ikke vært underdanig mannen siden menneskeheten oppstod. Tvert imot. Dagens oppfattelse av mann og kvinne, var ikke nødvendigvis den samme som den for 2000 år siden. Det betyr at selve tolkningen av kjønn og kjønnsroller har en enorm differanse og flere arkeologiske kilder tyder på at kjønnsdiskriminering eller underdanighet har ikke nødvendigvis vært en del av hverdagen til fortidsmennesket. Det er heller liten tvil om at fortidsmennesket la mye energi i å forby eller forkaste likekjønnede par.

Jeg beklager på det sterkeste om dette traff noen menn der ute. Håper det gjør det. For jeg er møkk lei av å høre at det ikke er særlig med diskriminering i Norge i dag. For det er det, og det er på tide at dette tar slutt umiddelbart og at disse mennene får konsekvenser for oppførselen sin. Jeg er møkk lei!

