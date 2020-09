Det er ingen tvil om at dette er et fremtidsrettet tiltak

Kreft er en samlebetegnelse på over 200 ulike krefttyper. Hver kreftdiagnose kan oppleves ulikt og behandles ulikt, ut ifra hver enkelt pasient. Årlig får over 34 000 nordmenn beskjeden de frykter mest; «du har fått kreft».

Tankene. Følelsene. Bekymringene. Spørsmålene. De er overraskende like. Like vanskelige å stille. Like vanskelig å føle. Ta inn over seg. Og ikke minst, frykten for svarene. Svarene man vil høre og ikke høre på samme tid.

Forrige helg åpnet Adresseavisens journalister Mari By Rise og Lajla Ellingsen opp døra til de vanskeligste spørsmålene. Vanskeligste følelsene. Redsel. Frykt. Uvisshet. Urettferdighet.

Adresseavisens lesere har fulgt pennen deres i flere tiår, hvor de har gått makten i sømmene. Avslørt urett, misbruk og maktbruk. I podcasten «Umistelige Mari», får vi ett innblikk i deres private liv, når Mari By Rise får en kreftdiagnose.

I podcasten deler journalistvenninnene sine innerste tanker, bekymringer og følelser. Vi får også møte familien til Mari. Hvordan er det å vite at mamma kanskje skal dø? Hvordan er det å planlegge for et liv i gode og onde dager, når du ikke vet hvor mange dager det er igjen? Hvordan er det å ta en dag av gangen, når du er mest bekymret for hvem som skal bake julekakene til neste jul?

Mari og Lajla åpner døra på vidt gap til hvordan det er å være pasient og pårørende. Vi vet at det er mange som har de samme tankene, følelsene og bekymringene som deles i podcasten. Vi vet at å lese og høre at det er flere som føler på samme urettferdighet, samme frykt og redsel, kan være en trøst for mange andre i samme situasjon. Vi vet at mange føler det er ensomt å få en kreftdiagnose.

Kreftforeningen ønsker at ingen skal møte kreft alene. Det finnes tilbud til barn og voksne, kreftrammede, pårørende og etterlatte.

Det finnes pakkeforløp for kreft. Men det finnes ingen pakkeforløp for redsel for å miste en mamma, frykt for tilbakefall eller følelsen av maktesløshet av å se en venninne svinne hen.

Vi vet at åpenhet om kreftsykdom, å vite at andre har gått samme vei, kan gi lyspunkt og håp for mange. Tusen takk til Mari og Lajla som går foran og gir kreften et ansikt og setter ord på vanskelige følelser. Og som tør å stille de tøffe spørsmålene. Igjen.

