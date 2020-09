Hvem er «de andre» på gallupen?

Saken oppdateres.

Pensjonistpartiet (PP) er fremdeles under «de andre» til tross for at PP på siste gallup er like store i Sør-Trøndelag som Venstre med tre prosent og mye større enn KrF. De andre hadde en oppslutning på 5,6 prosent, som er en fremgang på 3,2 prosent. Verken journalister i Adresseavisen eller NRK har tallene for Pensjonistpartiet, men jeg klarte å få tak i disse uoffisielle tallene.

I Nord-Trøndelag har Pensjonistpartiet to prosent, og PP er større enn Venstre og like store som MDG og KrF. Totalt på «de andre» var 2,6 prosent. Neste gang håper jeg Adresseavisen, NRK og andre medier tar med Pensjonistpartiet når de spør hva folk ville stemme.

