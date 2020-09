Mer hykleri fra Frp

Saken oppdateres.

Sivert Bjørnstad fra Frp svarer i Adresseavisen 15. september på mitt innlegg fra 10. september om Frps hykleri i flyktningesaken. Eller gjør han det?

Ved nærmere ettersyn viser det seg at i stedet for å forsvare Frps støtte til George W Bush sine krigseventyr i både Afghanistan og Irak som det er lett dokumenterbart at har gitt oss tiår med krig og både IS og massive flyktningestrømmer, foretrekker han å skrive om andre ting. «Det er selvsagt ikke riktig,» svarer han om Frps ansvar, og Frp deltok selvsagt ikke direkte i noen invasjoner, men det er som jeg har påpekt: Direkte og lett forutsigbare konsekvenser av Frps foretrukne utenrikspolitikk vi nå ser.

Bjørnstad foretrekker i stedet å gjenta den etterhvert ganske forslitte Frp-frasen om å «hjelpe dem der de er». På tross av Bjørnstads bevisste unnvikelse av poenget i mitt innlegg skal jeg la være å gjøre det samme og faktisk svare ut hans hovedpoeng. For også der er det noen lett ubehagelige fakta han unnlater å nevne.

Det ene er det åpenbare som hjelpeorganisasjoner har fortalt oss i årevis. Det er så mange flyktninger og så stort press en del steder i nærområdene at en del er nødt å hjelpes ut for at de som er igjen skal kunne få hjelp der. FNs høykommissær for flyktninger anslo også at 10 prosent av flyktninger fra Syria var ekstra sårbare og ikke er mulige å hjelpe i nærområdene «der de er». De må altså hentes ut for å kunne få hjelp.

Et annet poeng Bjørnstad unnlater å nevne er at Frp nettopp (som vanlig hadde jeg nær sagt) har signalisert at de ønsker betydelige kutt i bistandsmidlene. Dette på tross av at alle seriøse aktører, som f.eks. NUPI påpeker vi må «investere kraftigere både politisk og økonomisk i vertsland og spesielt i lokale vertssamfunn» om vi skal ha noe håp om å hjelpe flyktninger der de er. Det innebærer åpenbart at vi må bruke mer penger på bistand, ikke mindre.

Så som vanlig stemmer altså Frp mot å ta imot flyktninger. Som vanlig bruker de påskuddet om å «hjelpe dem der de er». Men også som vanlig, når det kommer forslag om å kanalisere midler som kan bidra til å hjelpe flyktninger der de er, stemmer Frp mot det også.

Å «hjelpe dem der de er» er dermed ikke annet enn et retorisk grep fra Frp for å slippe å si høyt det som egentlig ligger bak - at de gir blaffen i om folk lever og dør i den ytterste nød på grunn av kriger Frp selv aktiv har støttet.

Kilder: Amnesty/UNHCR, om kutt i bistand, NUPI og om kutt i flyktninger og bistand.



