Skjerp dere!

Jeg har lenge latt meg begeistre over hvor stor plass hurtigruta har i våre hjerter. Alle elsker hurtigruta, og kjærligheten til den er så sterk at den kan gjør oss blinde som det heter det. Kanskje er det navnet, kanskje er det båtene, kanskje er det at de bringer oss trygt rundt omkring Norskekysten - jeg vet ikke.

Det bruser ekstra i blodårene når vi ser flaggskipene kommer seilene langs kysten, og med sine høye trompetstøt melder de sin ankomst og legger til kai. Jeg har reist med de aller fleste mange ganger når jeg gjekk på videregående skole i Brønnøysund, men da med de gamle som MS Lofoten eller MS Harald Jarl for å nevne noen, har også reist med de nye. Husker at nord og sørgående hurtigrute møttes på Rørvik om kvelden, der ble vi tatt vel imot alle som en av befolkningen som møtte trofast opp i all slags vær, enten det var norske passasjerer eller utenlandske turister.

Så skjer det noe med hurtigruta. Eierne blir mer glade i penger enn i sine passasjerer og ansatte. Hurtigruten MS Roald Amundsen fikk sitt varemerke skikkelig rasert under koronasituasjonen ombord i skipet der 71 passasjer og ansatte ble smittet. Og det bare fortsetter.

MS Fridtjof Nansen ble utleid som hotellskip under innspilling av Tom Cruise-film Mission: Impossible 7 på Møre. Mannskapet på skipet består hovedsakelig av filippinske arbeidere. Ifølge Sjømannsforbundet tjener de ned mot 29 kroner timen. Samtidig som at flere hundre norske Hurtigruten-ansatte er permitterte. Næringsministeren har vurdert driften på båten som ulovlig og alvorlig, Hurtigruten sier de vil løse situasjonen.

God service, godt omdømme, punktlighet og respekten for organisert arbeidsliv var slik vi kjenner Hurtigruten tidligere. Styreleder i Hurtigruten, Norges rikeste redaktør og rikssynser nr. 1 Trygve Hegnar, og konsernsjef Daniel Skjeldam har gått i dekning, sikkert låst seg inne på lugaren. «Ingen kommentar!» sier begge i kor.

Forresten er ikke dette veldig ulikt Hegnar som alltid har en meninger når næringslivet og samfunnet ellers ikke har alt på stell.

Våre polarhelter Fridtjof Nansen og Roald Amundsen var og er veldig viktig for vår norsk nasjonalfølelse og skulle være symbolet til hurtigruteskipene når Hurtigruten valgte navn på sine båter. De skulle også kjennes igjen på de samme gode ferdighetene som våre polarfarere stod for.

Har Hurtigruten nå ødelagt sitt «gode navn og rykte» for alltid? Tabbene og skandalene ligger tett i kjølvannet til en ledelse som tydeligvis har en unorsk ledelseskultur. Om ikke annet så er det hvert fall lov å tenke høyt.

