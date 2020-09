Idiotiske fotball-ledere og nyttige «fotball-idioter»!

Saken oppdateres.

Uttrykket «fotball-idiot» benyttes ofte for å beskrive en person som «lever og ånder» for fotball-kamper generelt og sitt favorittlag spesielt! Utallige supportere vedkjenner seg å være «fotball-idiot», men det spørs om ikke «idiot», i ordets rette forstand (dumrian, tulling), heller bør reserveres lederne i de største klubbene og ligaene. Stadig får vi vite om overgangspriser på stjerne-spillere, til over en milliard kroner! Mer enn tusen millioner kroner altså, for én enkelt spiller!

Men enda verre! Nylig ble det kjent, at ledelsen i Liverpool F.C., betaler den 28 år gamle Egypteren, Mohammed Salah, 333 millioner kroner i års-lønn!

Salah blir altså tilbudt en årslønn, som omtrent tilsvarer verdien av Lerkendal stadion og hele RBKs spillerstall, damene inklusive! Eller - med andre ord - Salah tjener omlag én million kroner per dag for å spring rundt i kortbrok, å spark te en ball, nån sekund i uka!

Ingen med fornuften i behold, inngår slike lønnsavtaler? Det er idioti - og kan bli fullstendig ødeleggende for fotball-sporten. Det paradoksale er at denne galskapen brer om seg, nettopp fordi det finnes så uendelig mange «fotball-idioter»! Det er dessverre disse «fotball-idiotene», ofte lavt-lønnede, som bruker det meste av sine penger på kamp-billetter og lignende, som til syvende og sist betaler Salah og cos lønninger.

Er det kanskje den skotske sosialøkonomen Adam Smith (1723–1790) sine markedsteorier som her gjør seg gjeldende? Nemlig at belønningen i et marked, vil stå i forhold til innsats og dyktighet. En slags selvregulerende mekanisme i markedet, som Smith kalte «Den usynlige hånd». Jeg spør således: Viser Salah så mye bedre innsats - og er han så mye dyktigere enn alle (oss) andre - at han fortjener én million om dagen?

En ti-er til den som har forslag til løsning på denne usmakelige lønnsgalskapen, i fotball spesielt, blant «toppene» samfunnet generelt!

