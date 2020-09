Helt bak mål av Adressa

Det er helt bak mål at Adressa bruker lederen til å fremme et så pessimistisk budskap

«Bru over Trondheimsfjorden er ikke realistisk» skriver Adresseavisen på lederplass fredag 18.08.2020.

Det er helt bak mål at avisa bruker lederen til å fremme et så pessimistisk budskap som dette. Adressa er vår regionavis nummer én og bør heller være mer fremtidsrettet og innovativ enn som så.

Lederen burde holde seg for god til å kritisere og komme med påstander uten skikkelig godt rotfeste. Samtidig klarer lederen heller ikke å nevne én positiv ting om brua og merkelig nok nevnes ikke Stjørnfjordbrua med ett ord. Den er også en del av Fosenbrua AS.

Må få be om at lederen og sjefredaktøren dykker lenger ned i materien før de i det hele tatt uttaler seg.

Lederen nevner også en kommende Fosenbru-konferanse hvor oppdatering og informasjon om Fosenbruprosjektene skal gis. Hva er da hensikten med å skrive en sånn lederartikkel? Jeg tviler på at avisa er fullt oppdatert på status og progress med arbeidet som er blitt gjort og hva som skal skje. Artikkelen burde kommet etter denne konferansen for å ha et mer helhetlig bilde av prosjektene. Det faller langt fra realiteten å kommentere dette på et tidspunkt like før og uten at aktuelle fora har uttalt seg.

Videre nevner lederen også nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029. Vi har sett flere ganger at denne ikke er tilstrekkelig og burde revideres mer jevnlig ved behovsprøving. Det nevnes også at samferdselsminister Knut Arild Hareide mener NTP er urealistisk, og det er jo nettopp av den grunn at behovene endrer seg raskere.

Etter valget neste år kan det være en helt annen situasjon og derfor mener jeg Adresseavisen heller må berømme fora og instanser som er innovativ og nytenkende fremfor å uavbrutt kritisere. Dette har vi sett tidligere fra Adressa, som for eksempel nye Trondheim Spektrum med sin store suksess med fulle hus etter åpningen. Den var Adressa også veldig kritisk til.

Regionen er ikke tjent med at den største avisa stadig er pessimistisk og kritisk til innovative løsninger på lederplass fremfor å heller trekke disse frem i lyset og gi en dytt i ryggen for nye prosjekter i Midt-Norge. Først da vil dere få min fulle respekt.

