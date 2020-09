Covid-smitte i Dar El-Iman moskeen

Saken oppdateres.

Adresseavisen har skrevet at en ukjent person var i Dar El-Iman moskeen mens hen hadde påvist covid-19-smitte. Adressa intervjuet Ismail Muhyadin, Høyre-politiker fra Trondheim, samt Mohammed Isak Abdullahi, offentlig talsperson for moskeen. Uttalelsene deres var fulle av paradokser. Ingen i moskeen hadde oversikt over problemomfanget eller over hvem som var i moskeen i forbindelse med fredagsbønnen. Likevel leser vi at «alle som var i moskeen den 11. september er varslet», det hele basert på at alle kjenner alle og jungeltelegrafen. På spørsmål om hvordan varslingen skjedde uten at man kjente identiteten til den smittede, svarer representanten for moskeen: «Vi vet ikke hvem personen er, men det er heller ikke av interesse for oss.»

Det er riktig at kommunens smittevernmyndigheter skal ha oversikt over smittespredningen, men det er åpenbart at moskeen ikke har fulgt med i timen. Selv med brukere som det er grunn til å tro tilhører en av de mest utsatte grupper i samfunnet, har moskeen tydeligvis tatt lett på forebyggingsoppgaven. Videre kan en lese, og høre fra folk i byen, at én uke etter at den smittede var i moskeen, ble flere av de som var der samtidig samlet i eller rundt moskeen. Dette var under anbefalt karantenetid.

Det er godt å lese at moskeen skal ta i bruk et registreringssystem som avhjelper sporing av mulig smitte fra 21. september. Men det er grunn til å tenke at det er flere andre mulige tiltak. I krisetid vil det vært klokt med skjerpede smitteverntiltak og redusert antall folk i moskeen samtidig, spesielt under fredagsbønnen. Videre er det fullt mulig for moskeen å anbefale brukergruppa å be hjem, så lenge det er mulig. Det er ingenting i islam som tvinger muslimer til å be i en moské. Ivaretakelse av liv og helse er en plikt i denne religionen.

