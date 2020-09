Et tips førte utekontrollen til Inderøy. Der avskiltet de to firhjulinger på stedet

Mediene har i de siste uker hatt fokus på avtalene mellom Israel og De forente arabiske emirater og gulfstaten Bahrain. USAs president Donald Trump er på velgerjakt, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har behov for å rette fokus bort fra interne problemer og bygge opp sitt rykte i verden for å bøte på landets dårlige økonomi.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide er positiv hvis fredsavtalen mellom Israel og gulfstatene og mener at den kan bidra til økt stabilitet i Midtøsten. Men samtidig påpeker hun at normaliseringen ikke løser noen utestående spørsmål mellom Israel og Palestina. (Minerva 16. september i 2020)

Jeg er glad for den siste setningen. Jeg frykter at en normalisering kan føret til at vi overser de grunnleggende årsakene til konfliktene i regionen og også det som dessverre er sannheten; at Israel er en okkupasjonsmakt.

Det blir ikke fred før alle har fred, sa Desmund Tutu. Det blir ikke fred før den er rettferdig. Vi støtte de partene, på begge sider, som krever at okkupasjonen, annektering og blokade opphører, de som kjemper for å få bort den folkerettsstridige muren, og retter fokus for å stanse den ulovlige bosetterpolitikken som staten Israel godkjenner.

I en urolig verden og med flere statsledere som synes å ta seg til rette og bryter internasjonale avtaler, så er det viktig enn noen gang å holde faste ved internasjonale lover og avtaler. FN og verdenssamfunnet holder fast ved at områdene som av nåværende Israels regjering betegnes som Judea og Samaria er okkupert palestinsk land.

Når det er okkupert land, så trer folkeretten inn. Den sier at en okkupasjonsmakt ikke kan flytte egen befolkning og næringsvirksomhet i okkuperte områder. Dette er påpekt overfor Israel i en rekke FN resolusjoner.

Denne uka (20.-27. september) markere kirker verden over Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Markeringen er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Med ønske om en rettferdig fred for både israelere og palestinere.

I mai 2020 utrykkerrykker Bispemøtet i Den norske kirke en dyp bekymring for israelske myndigheters plan om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden. «Vi gir vår støtte til uttalelser fra kirkeledere i Jerusalem, og i Midt-Østen for øvrig. Gud kaller oss til å sammen skape fred og bidra til rettferdighet for alle folk».

Mellomkirkelig råd i Den norske kirke uttalte i 2017 at okkupasjonen også skader israelere, som må lever i et militarisert samfunn og uten muligheten til å leve i fred med sine naboer. Hvorfor skal så kirkene engasjere seg. Mellomkirkelig råd ber oss ta et oppgjør med former for kristendom som forkynner at jødiske folk i følge Bibelen har flere rettigheter i området enn andre.

Jeg mener at dette er en av hovedgrunnene for at man ikke klarer å skape en rettferdig fred i Israel og Palestina, det er en konflikt om land der den ene parten hevder sin rett med bruk av Bibelen. Det som imidlertid er skremmende er økningen av amerikanske kristne som ser på Israel som en del av sin egen frelseshistorie og med frelseslære om endetiden som går ut på at alle jødene må tilbake til Jerusalem, for at Jesus kan komme tilbake.

Disse grupperingene, kalt kristensionister, er det som stemmer fram Trump og den galskapen han står for. Dette er feilaktig teologi som verdens kirker og kristne, sammen med mennesker av god vilje må ta klart avstand fra. Bibelen kan ikke brukes slik at de i realiteten forsvarer Israels okkupasjon av Palestina og legitimerer Israels menneskerettighetsbrudd.

