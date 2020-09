Takk til Persaunet Sykehjem

Dette er en av hovedgrunnene for at man ikke klarer å få en rettferdig fred i Israel og Palestina

Saken oppdateres.

Etter å ha lest i avisen om så mye negativt om behandlingen av pleiepasienter på enkelte sykehjem, vil jeg komme med min erfaring fra Persaunet Sykehjem.

LES SAKEN: Ansatte rapporterer om alvorlige avvik

Da min kone ble alvorlig syk og fikk plass på Persaunet Sykehjem fikk både hun og vi pårørende en fin behandling av personalet. Hun ble dessverre sykere etter hvert og livet ebbet ut. Den siste tiden skiftet vi pårørende på å være hos henne og vi fikk til og med innsatt en ekstra seng for natten.

Hun kunne ikke fått bedre behandling på slutten en hun fikk i andre etasje på Persaunet. Vil takke de ansatte og pleierne for den omsorg og fine behandlingen hun fikk. Dette for å understreke at ikke alt er bare negativt men man må se det i et større perspektiv. Så tusen takk til dere ansatte på Persaunet.

LES OGSÅ: Takk til St. Olavs og Sea King redningstjeneste

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter