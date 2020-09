Et trygt arbeidsliv og gode tjenester for alle

Saken oppdateres.

Et raust velferdssamfunn med gode velferdstjenester er avhengig av en sterk privat sektor som bidrar med skatteinntekter. Skal vi ta vare på velferdssamfunnet trenger vi at flere skaper jobber i privat sektor. Derfor må vi fortsette satsingen på vei og infrastruktur, kunnskap og kompetanse og holde skattenivået lavt. Det gjør at bedriftene kan skape mer, fremfor å skatte mer.

Samtidig er vi avhengig av en sterk offentlig sektor, med et godt velferdstilbud. Høyre ønsker å ta vare på en sterk offentlig sektor, selv om en kan få et annet inntrykk av Sonia Tangens innlegg 24.09.20. Høyre mener samtidig at en miks mellom offentlig og privat sektor er nødvendig for å gi brukerne best mulig tjenester.

Siden Høyre gikk inn i regjeringen i 2013 har arbeidslivet i Norge blitt tryggere og mer fleksibelt. Ni av ti trives på jobb. Arbeidskriminaliteten (a-krim) går ned. Og andelen midlertidige ansatte og bruken av innleid arbeidskraft er stabil. Vi har tatt opp kampen mot kjeltringene i arbeidslivet. Etter at regjeringen lanserte en strategi mot og opprettet syv sentre for a-krim, blir flere tatt og færre kriminelle. Selv tidligere LO-leder Gerd Kristiansen skrøt av regjeringens innsats mot a-krim.

I tillegg jobber flere heltid nå enn tidligere. Det er positivt. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og bør være hele, faste stillinger. Siden vi tok over makten har omtrent 60 000 kvinner gått fra deltids- til heltidsstilling, og bruken av deltid i sykehus har sunket med mer enn 20 prosent siden 2011.

Vi har strammet inn på innleie i arbeidslivet, styrket arbeidsmiljøloven med en definisjon av fast stilling, fjernet nulltimerskontraktene og bedret fortrinnsretten til nye stillinger for deltidsansatte. Mange av disse sakene er kamper fagbevegelsen har stått på i flere år for. Nå har Høyre levert på dem i regjering.

Trendene i arbeidslivet går i riktig retning, selv om det selvsagt er problemer. Mange utfordringer i arbeidslivet har også blitt forsterket av pandemien, og nye, fremvoksende bransjer og muligheter byr på nye problemer. Disse skal vi regulere slik at reglene står seg fremover.

