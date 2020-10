Sosial boligpolitikk – nok en gang

Nora (22) fra Trondheim gikk inn i politikken for to år siden. Nå er hun historisk

Den 18. september er SVs finanspolitiske leder Kari E. Kaski ute i Adresseavisen i debatten om dagens boligpolitikk i Trondheim. Det lanseres et «tredje alternativ» i kommunal regi, som skal ligge mellom prisnivået for å kunne kjøpe boliger på det private markedet og kommunale utleieboliger for vanskeligstilte.

Min erfaring er at kommunale utleieboliger nærmer seg samme prisnivå som det private markedet og da vil det ikke være noe å «legge seg imellom» i et tredje alternativ.

De fleste ønsker å eie sin egen bolig og på det feltet kan jeg ikke se at Trondheim Kommune verken har planer, eller spiller noen aktiv rolle. Ingrid Skjøtskift fra Høyre derimot advarer mot at det offentlige skal drive med sosial boligpolitikk i det hele tatt. «Det er å kaste bort masse penger», sier hun. Så representerer hun jo partiet som er ansvarlig for at boligprisene ligger på et nivå hinsides enhver fornuft.

NKP mener SV sine utspill kun blir kosmetisk klattverk og at det eneste som kan forandre dagens situasjon er at vi må tilbake til det systemet som regjeringen Willoch så effektivt tok knekken på i 1981. Før det ble mesteparten av boligbyggingen finansiert av Statens Husbank og en treroms leilighet kostet en halv årslønn og ikke 6-7 årslønner som i dag.

Da var det en offentlig prisregulering av kjøp og salg av boliger på markedet, og folk hadde råd til å bo uten å bli gjeldsslaver i 25-30 år fordi spekulanter skal kunne tjene seg rike på usosiale og profittstyrte boligpriser.

Hvorfor tar ikke SV opp krav om prisregulering av boligomsetning i Stortinget som første ledd i å få boligpolitikken i en mer sosialistisk retning? Høyres boligpolitikk hører hjemme på velferdspolitikkens skraphaug. En bolig er en menneskerett. Den skal ikke være et profitabelt spekulasjonsobjekt, men et hjem.

