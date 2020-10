Frp svarer: Har Lundemo gått fem på?

Enebolig på Byåsen solgt for to millioner kroner over prisantydning - ble forsøkt kuppet

Jeg er ikke typen som tar alt kommentatorene i Adresseavisen skriver for god fisk. Tirsdagens tekst fra Trygve Lundemo viser veldig godt hvorfor. I forbindelse med bystyrets behandling av boligpolitisk plan, der et av de dårligste forslagene fra blant annet SV og Ap er et kommunalt utleiemarked for boliger, skriver Lundemo at vi ikke skal se bort ifra at rimelige utleieboliger i kommunal regi vil dempe prisveksten på det private markedet. Hvilken prisvekst i utleiemarkedet er det Lundemo mener her?

Fra 2015 til 2019 har vi hatt en generell prisstigning på 9,71 prosent. Økningen i leieprisene i boligmarkedet fra 2015 til 2020 er på 10,4 prosent på toromsleiligheter. Dersom inflasjonen for inneværende år er på 0,7 prosent eller mer, hvilket den er, så er det billigere å leie en toromsleilighet i 2020 enn hva det var i 2015. Her virker det som om Adresseavisens kommentator har gått fem på, når partiene på venstresiden har forsøkt å fremstille det som om vi har hatt en «galopperende vekst» i leieprisene de siste årene, slik partiene gjorde i bystyret.

Det skulle ikke forundre meg om dette henger sammen med forholdet mellom tilbud og etterspørsel. En teori Lundemo trekker i tvil, når det kommer til boligmarkedet. Jeg vil oppfordre Lundemo til å se på hvordan prisene har utviklet seg ulikt i Trondheim og Oslo de seneste 7–8 årene, og holde det opp mot hvordan forholdet mellom tilbud og etterspørsel har fortont seg i de samme byene. Kanskje Lundemo kan bli positivt overrasket.

Det er også interessant å lese Lundemos betraktninger om at «vi sliter med et enormt klasseskille» i Norge. Gjør vi egentlig det? Jeg vil si nei. Og om Lundemo skulle hatt rett i det: Hvordan i alle dager vil det hjelpe de som har aller minst, at kommunen skal bruke de ressursene en har til rådighet på dem som «ikke vil bruke store summer på å bo»? Det kommunale boligmarkedet, eller tredje boligsektor om man heller vil kalle det for det, er en oppskrift på å bruke enda mer penger på mennesker som i utgangspunktet ikke har behov for økonomisk bistand. Konsekvensen av at vi skal fordele kommunens ressurser på flere, er at det blir mindre på dem som trenger det mest.

