Skiløypa i Gjevilvassdalen kan bli stengt

Saken oppdateres.

Oppdal ble virkelig satt på kartet med positivt fortegn her tidligere i september. Ikke bare ble Gjevilvasshytta kåret til Norges fineste turisthytte, men også standpunktene i sakene om Moria og Fjell-Pride gledet mange med hjerte for Oppdal. Dette var rause og flotte standpunkt!

LES OGSÅ: Slutt for ei av dei mest populære skiløypene i Midt-Norge?

Det å ha Norges flotteste turisthytte innenfor kommunegrensa vil bety mye for turisme og tilstrømming til Oppdal dersom dette forvaltes riktig. Med fremtidige avklarte skispor for ung og gammel - flat som den er - langs vegen de få månedene om vinteren det er snakk om, blir dette en vinnerformel for turister og Oppdal-samfunnet. Om denne avklaringen trekker ut i årevis, og Gjevilvasshytta må stenge på vinteren slik de måtte gjøre vinteren 2016 og senest i fjor, blir den negative vinklingen formidabel.

Det positive omdømmet som seieren for Gjevilvasshytta ga, vil brått opphøre og de negative konsekvensene for hytta på grunn av veistriden vil treffe hardere og gjøre misnøyen større og sterkere. Et dramatisk fall i omdømme og et sinne som vil ha vidtrekkende konsekvenser - ikke bare for de som sokner til Oppdal som hyttefolk, men også for turister som kanskje for første gang kunne tenkt seg en tur på ski inn og oppleve Randis lune kanelsnurrer enten i helger eller på måneskinnsturer.

LES OGSÅ: - Naboer og slekt er splittet. Folk unngår hverandre

Mange har beskrevet følelsen en vinterdag uti Gjevilvassdalen, med nykjørte langrennspor, et par minusgrader og sola som blinker i nysnøen. De kjente fjellene som omkranser skiløypa inn til Norges fineste turisthytte - Gjevilvasshytta. Der en kjenner lukten av kaffe, varm sjokolade med krem og kanelsnurrer. Løypa og den vakre seterdalen har fått en plass i hjertet til utrolig mange av oss – og nå har også flere fått øynene opp for hva dalen, hytta og løypa kan tilby gjennom kåringen av Norges flotteste turisthytte.

For en vinterdestinasjon av Oppdals kaliber er skiløypa i Gjevilvassveien, men også sammenhengende løyper, essensielt i tilbudet av aktiviteter. Konkurransen mellom skidestinasjoner er knallhard. Omdømmetapet ved manglende skiløype er kritisk for en turistdestinasjon som Oppdal. Det er hevet over enhver tvil at manglende løype og den pågående konflikten påfører Oppdal stort omdømmetap hvert eneste år. Oppdal må skjære igjennom!

LES OGSÅ DENNE SAKEN FRA 2016: - Gjevilvassdalen er så godt som død

Dette er ikke en hvilken som helst skiløype i Oppdal – det er den viktigste skiløypa. Den skaper grunnlag for turisme, handel og service. Tanken på at dette kan tas fra oss alle og byttes mot en brøytet trafikkert vei for noen få utvalgte er hinsides all fornuft. Et lite ressurssterkt mindretall setter rettsoppfatningen vår på prøve. Verdien av enkle, nære og stille naturopplevelser blir i årene som kommer viktigere enn noen gang. Folkehelseperspektivet i den flate og lett tilgjengelig traseen er helt uvurderlig.

Alternative traseer har lenge vært diskutert. Det å kjøre opp spor midtvinters på frosten er en ting. Noe helt annet å få til en løype av god kvalitet tidlig på vinteren når det er lite snø, og sent i mars-april når mildværet setter inn og myrene blir vanskelig å sporsette. Å få til en slik trase krever et solid fundament og innebærer også store og ukjente kostnader. Kvaliteten på skiløypa langs veien viser seg aller best tidlig og seint i sesongen når veien med kun 10-15 cm snø er farbar med ski.

LES OGSÅ: Asfaltpåske i Gjevilvassdalen

LES OGSÅ: - Alle vil ha hytte

Det er heller ikke fysisk realiserbart med en alternativ trase fra Osen til Gjevilvasshytta utenom veien, og dette er uavhengig av grunneieravtaler. Det er videre vedtatt en lovlig og fylkesmanngodkjent reguleringsplan for Gjevilvassveiene og den regulerer veien til skiløype om vinteren. Det er denne reguleringsplanen 13 av 115 grunneiere og rettighetshavere nå forsøker å få kjent ugyldig i lagmannsretten. Hvis de 13 taper i retten, må de betale saksomkostningene. Hvis de vinner påføres Oppdal kommune disse saksomkostningene.

Trondhjem Turistforening har sagt at de må stenge Gjevilvasshytta i vinter hvis det ikke blir løype. Oppdals stolte og Norges flotteste turisthytte blir satt ut av drift hele vintersesongen. Dette er svært alvorlig for turisttilbudet og ikke minst for omdømmet til Oppdal. Vi ber innstendig om at alle impliserte nå tar til vettet. Tenk omdømme og en god framtid i folkehelsas og det enkle, nære og stille friluftslivets navn. Til gavn for egne innbyggere, gammel og ung, hyttefolk og turister.

