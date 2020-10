Les Josefines (11) appell: Jeg håper de voksne også forstår alvoret!

Oslo-VM ga rekordtall for Skiforbundet. Kan et nytt VM på hjemmebane snu den blodrøde medlemstrenden?

Saken oppdateres.

Med egne ord: Josefine Myhre Johannessen har jobbet for klimaet i flere år. Nylig holdt hun appell da tv-aksjonen 2020 hadde kampanjestart i Trondheim.

Hei! Jeg heter Josefine og er 11 år gammel. Jeg er miljøagent og lokallagsleder for miljøagentene på Sverresborg. Jeg ble veldig glad da jeg fikk høre at tv-aksjonen i år går til noe av det jeg engasjerer meg mye for, nemlig plast i havet! Jeg ble spurt om å bli spesialagent fordi jeg engasjerer meg ekstra mye for miljøet og tv-aksjonen.

MELLOM 13 OG 21 ÅR? BLI MED PÅ SKRIVEKONKURRANSE!

LES OGSÅ: Da skoleelevene skrev innlegg i Adressa, begynte ting å skje

Jeg har vært miljøagent i nesten tre år, og tror jeg kommer til å være det i mange år til. Da jeg ble spurt om å holde appell, ble jeg glad og tenkte: Dette skal jeg klare! I år går tv-aksjonen til kampen mot plast i havet. Et sunt hav er viktig for livet vårt på jorda. Plasten som havner i havet har store konsekvenser for både dyra og plantene, dette et stort problem som det haster å løse. Det er faktisk over 8 millioner tonn plast som havner i havet hvert år! Dette må vi gjøre noe med! Det er viktig at vi alle passer på å håndtere vår egen søppel riktig - men dette er dessverre ikke nok. WWF jobber for å få til internasjonalt samarbeid om plastproblemet - og for å få også store bedrifter til å ta ansvar. Nå spør jeg deg vennlig - tar du ansvar for søpla di? Selv om jeg er miljøagent betyr det ikke at jeg skal ta meg av søpla di. Vi sammen deler ansvaret, både barn og voksne!

LES OGSÅ: - Målet er at dette skal stikke dypere enn bare et skoleopplegg

WWF står for World Wildlife Fund, som på norsk betyr Verdens Naturfond. De skal bruke pengene til å ta ansvar for søpla som ikke har havnet i havet ennå. Det synes jeg er bra, for å unngå at enda mer plast havner i havet i fremtiden. Plast i havet er ikke bare vårt eget problem, men også dyra og fiskene sitt problem. Dyrene kan kanskje tro at plasten er mat og dø av det, også kan de sette seg fast i det og få sår. Livet under vann er kjempeviktig for oss oppå land også, derfor er det viktig å ta vare på havet - også for vår egen del.

Også er det er noe jeg vil at du skal tenke på. Selv den plasten du kaster i søppelbøtta, hvor havner den? Blir den resirkulert? Blir den brent? Eller kanskje solgt til andre land og til slutt dumpet i havet …? Det beste hadde jo vært om det ikke hadde vært noe søppel, men så lenge det finnes søppel er det viktig med gode systemer slik at søpla blir håndtert riktig og helst resirkulert.

Jeg vet at plast i havet er et problem som mange engasjerer seg for. Alle må ta ansvar for søpla si og ikke kaste den i naturen. I år har vi en fantastisk mulighet, siden tv-aksjonen handler om plast i havet. Vi kan snakke mye om søppel og vi kan samle inn masse penger for å gjøre noe med problemet, også utenfor Norge! Jeg synes dette er kjempeviktig og kommer ikke til å gi meg! Jeg håper de voksne også forstår alvoret! Gi gjerne penger til årets tv-aksjon!

Nå, gjenta etter meg: Hør på barna! Det er aldri for sent å ta i et tak! Rydd opp plasten! Stopp forsøplingen! Bruk mindre plast! Resirkuler! Støtt tv-aksjonen!

Tusen takk for meg.

LES OGSÅ: Nå vet Odd Arne hvor plastsøpla i havgapet kommer fra