Hvis forslagene går gjennom, vil boligprisene i Trondheim stige

Denne høsten skal politikerne ta viktige beslutninger knyttet til byutvikling og boligbygging i Trondheim. Disse beslutningene handler om mer enn transport, jordvern og bebyggelse. Det handler også om hvor mye vi ønsker at bolig- og leieprisene skal stige. Derfor handler det om hvor stor økning i de økonomiske og sosiale forskjellene vi ønsker oss og er villige til å akseptere. Byplankontoret har i høst kommet med forslag til utbyggingsrekkefølge for boligutbygging i Trondheim. Denne er for tiden til politisk behandling. Med kommuneadministrasjonens forslag vil bolig og leieprisene stige. Dette vil i neste omgang føre til økte økonomiske og sosiale forskjeller.

Administrasjonen foreslår betydelige innstramminger i mengden areal som kan benyttes til boligbygging i Trondheim. Nærmere bestemt foreslås det kutt tilsvarende 15 000 boliger. Dette vil påvirke boligprisene gjennom flere kanaler. Tomteprisene vil stige og byggekostnadene vil stige ettersom mange av de billigste tomtene å bygge på blir foreslått tatt ut av dagens reserve. I tillegg vil utbyggernes profitt øke fordi kommunen har vist seg uforutsigbar, noe som medfører økt risiko. Denne økte risikoen vil utbyggerne kreve en ekstra gevinst for å ta på seg.

Vi vet at kommunenes arealpolitikk har svært mye å si for utviklingen i bolig- og leieprisene. Dette kan illustreres ved å sammenligne den historiske boligprisutviklingen i ulike norske storbyer som har ført en ulik arealpolitikk. Kristiansand er den av storbyene i Norge som i størst grad har lagt vekt på at boligprisene ikke bør stige for mye. For 12 år siden var boligprisene i Trondheim og Kristiansand tilnærmet like, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på henholdsvis 25 000 kroner og 24 000 kroner.

Tolv år senere har kvadratmeterprisen i Trondheim steget til 47 000 kroner (prisøkning på 88 prosent), mens prisene i Kristiansand er på mer beskjedne 31 000 kroner (prisøkning på 29 prosent). Boligprisene i Trondheim har med andre ord steget med nesten 60 prosentpoeng mer i løpet av disse 12 årene. Det er ikke noe vi bør ta lett på. Dersom vi er opptatt av fordelingspolitikk og fattigdom burde vi prøvd å få til en prisutvikling mer på linje med Kristiansand. Nå risikerer vi at utviklingen går i stikk motsatt retning.

Mange av oss merker lite til boligprisstigningen og mange blir rikere, men for personer i etableringsfasen og for lavinntektsgrupper som er tvunget til å leie har bolig- og leieprisstigningen store negative konsekvenser. Økte boligpriser vil gjøre det vanskeligere for de uten bemidlede foreldre å kjøpe seg bolig, mens økte leiepriser kan gjøre at mange lavinntektsgrupper vil få enda mindre å rutte med etter at kostnadene til bolig er dekket.

De fattigste leietakerne bruker ofte halve inntekten sin etter skatt på husleie. I så fall trenger de en inntektsøkning på 10 prosent for å kompensere for en husleieøkning på 20prosent. Mange flere risikerer dermed å havne i en fattigdomsfelle. Hva politikerne beslutter når det gjelder byutvikling og boligbygging, har veldig stor betydning når det gjelder økonomiske og sosiale forskjeller. Det ser ikke spesielt lyst ut med de foreslåtte endringene.

