Hvem skal lede VM på ski i Trondheim i 2025?

Dette blir ingen enmannsjobb for en daglig leder, men et prosjekt for et superteam av personer med komplementær kompetanse med klart definerte mål, start- og avslutningstidspunkt. Aldri har lederkabalen til et internasjonalt mesterskap i Trondheim vært mer åpenbart enn til det kommende VM på ski i Granåsen! Sammensetningen av ledelsesteamet blir helt avgjørende for suksess, jeg lanseres herved følgende «dream team» (i tilfeldig rekkefølge): Guri Knotten Hetland, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Slungård, Hroar Stjernen og Gro Eide.

De tre første kandidatene er fostret i skibygda Meråker, et sted med gener fulle av ski- og arrangementskompetanse. Det er fantastisk at denne lille kommunen har fostret tre så markante kvinnelige ledere innen idrett, næringsliv og offentlig forvaltning. I kombinasjon med supererfarne Hroar Stjernen og skiforbundets Gro Eide, vil dette kunne utgjøre en unik ledergruppe for et vellykket mesterskap.

Hva med likestilling og kjønnsbalanse vil du kanskje si? Ikke noe problem, det som teller er individuelle egenskaper og samhandlingskompetanse uavhengig av kjønn, denne gruppen vil være dynamitt, samlende og kjemisk fri for potensielle personkonflikter. Styret i selskapet som skal arrangere VM må ikke fokusere blindt på øverste leder, her er det utformingen og sammensetningen av ledelsesteamet som vil være avgjørende for suksess. Lykke til Trondheim og Granåsen, la oss vise verden vinterveien nok en gang!

