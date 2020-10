Gi sykepleierne høyere lønn – nå!

Saken oppdateres.

Jeg ble nylig utskrevet fra Orkdal sjukehus, og jeg er minst like fornøyd og takknemlig nå som forrige gang. I fjor sommer ble jeg operert for kragebeinsbrudd av en av landets aller dyktigste kirurger, svenske Gunnar Lidegran, som for lengst har gjort orkdaling av seg. Så skulle jeg igjen under kniven. For å fjerne platen og de sju skruene av titan som nå hadde gjort jobben sin. Og nervene var selvfølgelig på høyspenn, men det gikk heldigvis fort over straks den så folkelige overlegen kom og tok i mot meg. Med smilet på plass – slik han alltid pleier.

Før de like hyggelige sykepleierne tok over for å forberede operasjonen, undersøkte han meg på nytt og tegnet på skulderen min. - Verdens tøffeste samurai tattoo! Håper han er like flink til å operere, skrev kunstkjenner og gallerieier Frithjof Riis ved Galleri Lilje på idylliske Ferstad gård etter at jeg la ut bilde på Facebook. Og nettopp det kan jeg garantere. Gunnar Lidegran er viden kjent som en av våre aller beste innen sitt fag!

Og dyktige er også anestesi- og operasjonssykepleierne som gjorde det så mye lettere å ligge som pasient under lampene over operasjonsbordet. Operasjonen var like vellykket som i fjor sommer. Eneste skåret i gleden var at jeg ikke fikk beholde det edle metallet som var blitt overflødig. Men i rusen av bedøvelsen de ga meg, klarte jeg å sikre meg det siste stikket da jeg fikk hele operasjonsteamet til å tro at jeg hadde lagt det ut på Finn.no og eBay.com – og fått et svært så akseptabelt bud fra en spinnvill amerikaner…

Fra sykesengen fulgte jeg Debatten med Fredrik Solvang på NRK1, og jeg ble ikke overrasket over hvor vanskelig – eller for å si umulig – det er for våre sykepleiere å komme inn på boligmarkedet. På tross av tidenes laveste boligrenter viser tallene at det i Oslo er totalt umulig for denne yrkesgruppen. Som hver eneste dag og natt gjør en fantastisk jobb til altfor lav lønn.

Jeg er full av beundring og takknemlighet for den pleie og omsorg jeg ble til del også denne gangen på Orkdal sjukehus, kirurgisk avdeling B3. Med deilig husmannskost som beste medisin. - Ja, dette er som å bo på hotell, uttrykte den hyggelige romkameraten fra Lensvika fornøyd mens vi nøt middagen. Vi bor i et av verdens rikeste land med et velfungerende helsevesen. Og nå er det jaggu på tide at våre fantastiske sykepleiere får lønn som fortjent!

