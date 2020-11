Er det lovlig med luselønn i Norge?

Svarer ungdomsskolelærer: Vi har forståelse for at dette er et nytt og ukjent for mange lærere

- Det stikker litt å stemme for at vi skal hete Rosenborg kvinner

Saken oppdateres.

Mange opprøres over hvordan arbeidstakere fra andre land blir behandlet i Norge. Et eksempel på det er en henvendelse jeg mottok om en arbeidsplass der utenlandske arbeidstakere kun får 80 kroner timen. Det provoserte vedkommende sterkt. For vi har vel minstelønn i Norge?

Svaret er nei. Nasjonal minstelønn betyr at det er politikerne som fastsetter minstelønna. I de land som har nasjonal minstelønn har politikerne fastsatt lønnsatser som er langt lavere enn minstelønna i tariffavtalene. Det er partene i arbeidslivet som skal fastsette minstelønn og ikke politikerne.

LES OGSÅ: Trenger vi fagforeninger i 2020?

I dag er det praksis at mange uorganiserte bedrifter betaler etter tariffavtalen selv om de ikke er bundet av den. Hvis vi hadde nasjonal minstelønn ville det være legitimt å betale under tarifflønna. Dette ser vi skjer i mange andre land.

I USA er det ikke uvanlig å ha både to og tre jobber for å ha en lønn å leve av. Millioner av amerikanere jobber døgnet rundt for luselønn, og sliter allikevel med å betale husleie og ha penger til mat. Slik ønsker vi ikke å ha det her i landet.

Det betyr at man med loven i hånden ikke kan kreve å få en viss lønn i Norge. Her er det kun tariffavtalene som har minstelønnsbestemmelser. Derfor er det et felles ansvar på en arbeidsplass å stå sammen for å sikre at kollegaer har skikkelig arbeidsforhold og skikkelig lønn.

LES OGSÅ: LO i Trondheim sett frå innsida

Da er det lurt å organisere seg og kreve tariffavtale. Det vil alle tjene på. For blir det mange nok som ikke er omfattet av en tariffavtale, og som må ta til takke med luselønn, ja da vil nok flere av oss merke et press på våre lønninger.

Arbeidsinnvandring er ikke noe nytt. Norge har hatt behov for arbeidskraft, og flere tusen håpefulle har etter EU-utvidelsen kommet for å søke arbeid og et bedre liv. Fagbevegelsen har vært i flere streiker nettopp for å få minstelønna hevet, for blant annet de nye arbeidskameratene. Det er solidaritet i praksis.

Min oppfordring til de som har lav lønn er å organisere seg. Det vil bidra til å sikre en anstendig mistelønn for alle.

