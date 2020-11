Hisser til bråk med forsøk på å kuppe valget

Saken oppdateres.

Valgthrilleren i USA var inne i en avgjørende fase da president Donald Trump onsdag morgen erklærte at han hadde vunnet valget. Samtidig krevde han at opptellingen av mange poststemmer i noen avgjørende vippestater i Midtvesten, som Pennsylvania og Michigan, ble stoppet. Trump kom også med beskyldninger om valgfusk, noe han i tillegg hevdet i en twittermelding tidligere på morgenen. Der påsto han at demokratene prøvde å stjele valget. Dette er rett og slett et forsøk av Trump på å kuppe valget.

Presidentens krav om å stoppe opptellingen, blant annet ved å gå til høyesterett for å få resultatet avgjort, har skapt sinne blant demokratene, men også flere republikanere har reagert sterkt på Trumps uttalelser. Presidentens forsøk på å hindre at valgopptellingen blir gjennomført, er et skandaløst brudd på demokratiske spilleregler. Det er også et farlig signal til velgerne om at han ikke ønsker at alle lovlige stemmer skal telle, og det undergraver tilliten til valgprosessen.

Presidentvalget i USAs ble langt jevnere enn det mange meningsmålinger på forhånd spådde. Trump har kuttet forspranget til Biden de siste ukene av valgkampen, men republikanerne har også lyktes med å få egne velgere og mange usikre til å stemme på Trump. De første signalene på at dette ville bli en thriller, fikk vi tidlig på natten da Trump sikret valgmennene i den viktige vippestaten Florida. Men også i de fleste andre vippestatene var resultatene jevnere enn ventet, og Trump sikret tidlig seieren i flere usikre stater.

Dermed var det duket for et endelig oppgjør i Midtvesten, blant flere stater som Trump overraskende vant fra demokratene for fire år siden, og som Biden nå måtte vinne tilbake for å sikre seieren. I går var mange poststemmer fortsatt ikke telt opp i Pennsylvania og Michigan, mens ledelsen i Wisconsin og Nevada var knapp i favør Biden. Fortsatt var det helt åpent hvem som ville vinne til slutt da Biden onsdag morgen gikk på talerstolen og sa at mulighetene for demokratisk seier var innenfor rekkevidde. Det vil ta flere dager før resultatet i Pennsylvania er klart. Avhengig av resultatene i de andre vippestatene som ikke er ferdig telt, vil kåringen av en vinner først skje når alle statene har telt opp samtlige stemmer.

Vi burde kanskje ikke være helt overrasket over at Trump truer med å ikke anerkjenne valgresultatet eller mange av poststemmene. Han har flere ganger under valgkampen mer enn antydet at han ikke vil akseptere et valgnederlag. Så langt har han ikke lagt frem bevis på at noe er foregått på ureglementert vis. Han har heller ikke myndighet til å avvise valgresultatet i en stat. Det er valgansvarlige i den enkelte stat som har den myndigheten. Det hindrer likevel ikke at Trump, og eventuelt Biden, fra å klage på resultatet. Begge har et advokatkorps i beredskap for å føre klager i rettssystemet. Trumps oppførsel er likevel helt ekstraordinær og et alvorlig angrep på det amerikanske demokratiet.

Kaoset som Trump nå har skapt, er svært dårlig nytt for dem som hadde håpet at valget kunne bli starten på en samling av nasjonen. USA har uavhengig av hvem som til slutt vinner, enorme utfordringer med å få landet gjennom pandemien og bygge opp økonomien. Det vil også være en svært lang vei frem for å bygge tillit til landets ledere, enten de er demokrater eller republikanere. USA vil være en splittet nasjon også etter dette valget. Det vil også bli krevende for verden for øvrig å forholde seg til et USA, som vil ha mer enn nok med seg selv i tiden framover.

Det er likevel noe positivt å hente ut av dette valget. Aldri har så mange amerikanere brukt stemmeretten. Det viser et tydelig engasjement, og at mange har sett på dette valget som viktig for sin hverdag og framtid. At det til slutt ble svært jevnt, viser at begge partier har klart å mobilisere velgerne. Resultatet så langt tyder på at Trump har lyktes best. De neste dagene vil vise om det har vært nok for å sikre gjenvalg.

