Hvem skal Ottervik skylde på nå?

Saken oppdateres.

Den siste tiden har vi sett Utdanningsforbundet i Trondheim si ifra om alvorlige lovbrudd i trondheimsskolen. Det er opprørende lesning. En god skole for alle barn er viktig for å gi alle muligheter til å lykkes.

Arbeiderpartiet har styrt Trondheim i snart 20 år. Ordfører Rita Ottervik har 17 års erfaring med å peke på alle andre når ansvaret skal fordeles. Hennes favoritt er å peke på regjeringen. Det vil hun sikkert også gjøre når Trondheim ikke oppfyller lærernormen. Men pekingen på regjeringen blir ikke mer riktig av den grunn. Sannheten er at Høyre i regjering har løftet kunnskap i skolen. Flere lærere får etter- og videreutdanning. Egen masterutdanning for lærere. Flere karriereveier i skolen. Og ikke minst - et stort løft for å få flere lærere i skolen. De siste årene har staten bevilget milliarder av kroner til økt lærertetthet, etter forslag fra regjeringen. Mange millioner kroner har kommet til Trondheim, men som Utdanningsforbundet tidligere har trukket frem, så har over 100 millioner kroner blitt brukt på helt andre ting enn lærere.

Vi trenger flere lærere for å gi barna mer kunnskap, men satsingen uteblir i Trondheim. Dette er et resultat av manglende prioritering av kunnskap og skole fra Ap over mange år. Etter 17 år med ansvarsfraskrivelser er det på tide at Arbeiderpartiet tar ansvar for egne prioriteringer. Rita Ottervik må svare Utdanningsforbundet og Trondheims befolkning på hva de har gjort med de 100 millionene som skulle gå til flere lærere. Hvorfor har ikke disse gått til flere og bedre lærere, Rita Ottervik?

