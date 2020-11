«Korona-oversikten» mangler tall

Får kritikk for å «glorifisere» fedme: - Ingen tenker «oi, nå skal jeg også bli tjukk»

Saken oppdateres.

Adresseavisen har laget en «korona-oversikt» for Trøndelag. Intensjonen er sannsynligvis å informere om hva som foregår når det gjelder smitte i vår region. Det mangler imidlertid en rekke viktige tall i oversikten. Kunne dere tatt med hvor mange som testes hver dag, hvor mange av de som tester positivt som faktisk blir syke, hvor mange innleggelser og hvor mange dødsfall? Dette må fremstilles på samme måte som kurven over antall smittede, slik at det blir mulig å forstå tallene.

Les også: 14 nye smittet av koronaviruset i Trondheim

Antall smittede er i seg selv lite informativt. Tester du mange finner du mange, tester du få finner du få. Måten vi tester på i dag er helt annerledes enn måten vi testet i mars, april, mai. Tallene kan ikke sammenlignes, og det finnes ingen måte å gjøre dem sammenlignbare. Overskrifter som «Flere smittede enn i mars» er derfor meningsløse. Kan dere være snille å ta med de viktige tallene slik at vi får informasjon det faktisk er mulig å forstå?

