Skjenkestopp: Vil dere igjen nekte å innse fakta før det er full fest i store deler av byene?

Hei, Bent. Jeg bor i en bydel med mange studenter. I høst da skjenkestoppen ble innført, ble det vanligvis relativt rolige nabolaget mitt til forveksling lik bargata i Ayia Napa. Nå er det samme i ferd med å skje igjen. Skjenkestoppen ved midnatt fungerer i en ideell verden der folk følger reglene. Erfaringene fra sist viser at det driter folk i.

Det føles også som at dere retter baker for smed. Mesteparten av smitten kommer fra utlandet. Det er vi som bor her som må ta konsekvensene av at dere ikke har hatt god nok kontroll på grensene

Vil det atter bli sånn at dere nekter å innse fakta når det nok en gang er full fest i store deler av byene?

