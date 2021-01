- Blir to kvelder på byen når koronaen er over

Saken oppdateres.

Berit Nordstrand har nylig fått kritikk fra Rådet for legeetikk, som anfører at hennes bok «Omstart 30» blant annet kan føre til angst og fordommer. Berit Nordstrand er kvinne. Hun er influenser. Og hun er ikke alene. De fleste influensere er kvinner. Blant disse finner vi, foruten Berit Nordstrand, navn som Sophie Elise, Funkygine og Fotballfrue. Felles for mange av disse er at fokuset er på kropp og helse. Jeg mener de virker drevet av kommersielle interesser, mange av dem tjener godt. Svært godt. De framstår som kyniske, etter min mening skor de seg godt på unge jenters dårlige selvbilde.

Man kan spørre seg om disse influenserne bidrar til et bedre selvbilde, eller om de bidrar til kroppspress. Selv er de i all hovedsak slanke og pene. Slik mange jenter ønsker å være. Jeg mener Berit Nordstrand skaper mer vondt enn godt. Hennes bøker og hennes råd bidrar til et anstrengt forhold til mat. De kan, som Rådet for legeetikk helt riktig mener, skape angst. Mosjon og et godt kosthold er selvsagt viktig, men Berit Nordstrands råd trenger ingen følge for å ha et godt liv, både fysisk og ikke minst psykisk. Hun får kritikk for at hun ikke reflekterer vitenskapelig dokumenterte metoder.

De fleste influenserne er altså kvinner. Og målgruppa deres er også kvinner, gjerne unge jenter. Kvinne er kvinne verst. Menn har, helt riktig, vært i fokus når det gjelder #metoo. Men det har vært for lite fokus på kvinners rolle. De slipper lettere unna. Det er ikke menn som bidrar til kroppspress og overdrevet fokus når det gjelder mat, for unge jenter. Det er kvinner, og ofte influenserne. Jeg blir trist til sinns når jeg ser unge jenter med restylane i leppene. Men hvem er det som har påvirket dem til å ta dette? Ikke menn, men andre jenter. De færreste av disse er gode rollemodeller. De skjuler seg bak en liksomfeminisme, men de bidrar ofte til et dårligere selvbilde.



Rent komisk blir det når Sigrid Bonde Tusvik fronter seg som feminist, men bruker akkurat samme hersketeknikker og vel så det som menn gjennom år har blitt beskyldt for. Herunder latterliggjøring av meningsmotstandere.

Tiden er overmoden for at likestillingsforkjempere retter blikket mot eget kjønn, i stedet for å angripe patriarkatet. Matriarkatet er ikke et hakk bedre. De er farligere. Til unge jenter vil jeg si: Dropp disse bloggene og Instagramkontoene til influensere som ikke fortjener dere som publikum. Vær fornøyd med akkurat den du er, og les heller en roman av Vigdis Hjorth eller Virginia Woolf. Du har mye mer igjen for det.



