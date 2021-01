Skimuseet på Sverresborg – hva nå?

Spar oss for løyper for unødvendig lystkjøring i villmark

Jeg har nettopp forlystet meg i Odd Stavaas sin bok om «Trønderske skihelter gjennom tidene». Et flott bokverk som beskriver skihistorie i Norge gjennom 150 år. Boken tar for seg trønderske skihelter innenfor samtlige skiidrettsgrener. Utvikling av ski og utstyr er behørig beskrevet. En bok som alle skientusiaster bør kjøpe.

Trøndelag har virkelig en stolt skihistorie! Da er det både forunderlig og tragisk at Skimuseet på Sverresborg er gjemt bort i en container. En skam mot den stolte skihistorie! Det bør snarest komme på plass et skikkelig byggverk som kan romme og presentere den trønderske skihistorie på en verdi måte.

Det er et godt utgangspunkt i det utstyr som finnes i containeren, og jeg formoder at mange skiutøvere de senere tiår har ski og skiutstyr som de gjerne vil gi til et nytt museum. Derfor – ta vare på den trønderske skiæra og se og få på plass et museum som de trønderske skihelter og skiinteresserte fortjener!



