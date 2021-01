Vaksinering. Når og hvor?

Psykologen: Er det mulig å diskutere partnerens utseende i et parforhold?

Saken oppdateres.

Heldig jeg som har PC og smarttelefon. Jeg greier antagelig å få bestilt time både til vaksinering og revaksinering. Hvis ikke altfor mange bestiller til samme tid, da. Heldigvis har jeg bil også. Hvis det er plass til å parkere innen rimelig gangavstand fra inngangen til vaksinasjonslokalet. Hvor nå det måtte bli. Men hva med dem som ikke har PC eller smarttelefon? Det finnes faktisk noen. Særlig i min generasjon.

Trondheim kommune sier at da blir man oppringt. På vanlig telefon da, får man tro? Ellers foreslår Trondheim kommune at man søker hjelp hos pårørende. Hva med dem som ikke har pårørende i rimelig nærhet? Ja, hva med dem Trondheim kommune? Enn om fastlegene kunne ha foretatt vaksinering av sine pasienter! De kjenner oss og våre underliggende helseproblemer. Dessuten er det greit for oss å ta seg frem der vi er kjent.

Jeg føler at vel mye av det som angår vaksinasjonen er overlatt til brukerne. Kanskje kunne vaksineringen ha vært planlagt forskjellig for den eldre og den yngre gruppen. Det er ennå tid til å gjøre noe med dette.

