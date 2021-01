Jeg er ikke enig med mange i partiet: Avlys eksamen!

Hun spiser sunt og trener, men sliter med å gå ned de siste kiloene. Her er to løsninger fra eksperten

I det siste har det dukket opp en del leserinnlegg fra mange i Unge Høyre rundt omkring i landet, som argumenterer for å beholde eksamen. Her må jeg si meg uenig med partikollegene mine. Jeg mener det blir feil å avholde eksamen slik som dette året har vært.

Rett etter nyttår ble skolene i Trøndelag satt tilbake til rødt nivå. Det betydde annenhver dag med fysisk oppmøte, og annenhver dag med hjemmeskole. Jeg ble igjen påminnet hvordan livet i hjemmeskole er. Siden åpningen av landet hadde Trøndelag riktignok vært kjempeheldige og nesten ikke hatt noen smittetilfeller. Jeg var på skolen hver dag, og livet virket nesten som normalt. Så eksploderte det, og da de nye tiltakene kom dagen før jeg skulle på skolen igjen, måtte jeg tilbake til en hverdag snudd på hodet, som jeg nesten hadde klart å glemme.

Det var tilbake til «hører du meg nå?», «nå forsvant lyden din litt, kan du ta det en gang til?» Og «nå skal jeg se om jeg får til denne presentasjonen da, hehe». Digital undervisning funket dårlig i fjor, og det at lærerne har hatt bedre tid til å forberede seg i år, betyr ikke at det har blitt noe bedre. Selv om noen lærere gjør en fantastisk jobb, vil det aldri være det samme som å sitte sammen i et klasserom.

Variasjonen i undervisningskvalitet fra lærer til lærer er også stor. Jeg har hørt om lærere som plasserer et kamera foran tavla, uten lyd. Selv har jeg vært bort i at læreren satte på en nettkonferanse fra klasserommet, og så måtte vi følge med etter beste evne. Det å få beskjed om å diskutere i fem minutter med sidemannen, er veldig vanskelig når man sitter alene på rommet. Kaffekoppen min har aldri klart å si noe klokt om litteraturen i modernismen. Ikke var det alltid jeg hørte hva læreren sa heller.

Jeg er normalt ganske selvgående, og jeg er veldig flink til å sitte med skolearbeid, også etter skoletid. Men denne hjemmeskolen bryter meg ned, og nå er jeg, som mange andre elever, fylt med en usikkerhet om hvorvidt jeg henger med eller ikke. For oss i Trøndelag var det rødt nivå i to uker. Det var nok til at jeg nå ligger bakpå, og jeg kan virkelig ikke se for meg hvordan det må være i resten av landet. Når smitteverntiltakene ikke er nasjonale, kan vi ikke ha en sluttvurdering med nasjonal standard.

Jeg er normalt veldig for eksamensordningen slik som den er i dag. Dette er derimot ikke et normalt år. Selv om tiltakene var verre i fjor betyr ikke det at de ikke er ille nok i år. Å avlyse eksamen vil gi lærerne mer tid til hver enkelt elev, slik at vi får lært det vi skal lære, og det vil gi elevene litt mer oversikt i en ellers uoversiktlig hverdag. Avlys eksamen!