Gratis ferge er billig distriktspolitikk

Vil i ha folk boende i distriktene? Vil vi ta regningen for hva dette koster? Det er ikke så dumt med stortingsvalg. Da åpner partiene pengepungen. Frp tok æren for at det blir gitt ca. 420 mill. til reduksjon av bompriser på Fosen (?). Ap slår til med lovnad om halvering av fergeprisene, anslått til 1, 5 milliarder pr. år. Dersom de blir valgt.

Men jeg mener at Ap burde fullført løpet med å gjøre fergene gratis. De er jo en forlengelse av veien. Det vil koste bortimot tre milliarder, men vi må trekke fra det det koster å billettere. Og vi slipper dyre installasjoner på fergeleiene. Fosen pendlerforening vil slå til med å mene at både bom og fergebilletter skal koste null kroner. Dette koster, men vi slipper dyre innkrevingsselskaper, kontroller, drift av bomstasjoner, forskuddsbetaling på fergene.

Distriktene avfolkes, og disse to tiltakene er første skritt for å snu denne tendensen. Men da må vi vel ha stortingsvalg hvert år. Eller hvert halvår! Ca. fem milliarder pr. år er billig distriktspolitikk. Veldig billig. Øker vi skatten i Norge med 500 kroner pr. år grovt regnet, på hver skattebetaler, gjør vi fergene og veiene gratis! Dersom Staten spytter i samme beløp. Men aller helst bør Staten betale alt. Vis meg en betydelig satsing på distriktene som koster mindre.