Må det virkelig saltes på E6 midt i rushtiden?

Saken oppdateres.

Jeg pendler til daglig med bil på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, og har den siste tiden kjent på en del frustrasjon knyttet til noe av vinterdriftsarbeidet som gjøres på denne veistrekningen. Flere ganger har jeg opplevd at saltingen har blitt utført i rushtiden, både om morgenen og ettermiddagen, noe som har ført til svært lange køer på en strekning hvor trafikken normalt sett flyter veldig godt.

Saltbilene kjører svært sakte og salter begge feltene i samme kjøreretning samtidig, og dette gjør at vi bilister ikke har mulighet til å kjøre forbi i løpet av en strekning på snaut fire mil. Jeg forstår at salting er et viktig tiltak med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet, men dette arbeidet kan da ikke gjøres når de fleste av oss skal på jobb?

Dette reduserer jo nettopp fremkommeligheten og går utover trafikksikkerheten til de som ferdes her. Jeg har selv vært vitne til flere trafikkfarlige situasjoner som følge av denne praksisen. Folk skal tross alt på jobb i denne tiden, og da er det naturlig at man blir frustrert og stresset når man blir hindret i å komme seg frem i tide. Man skulle jo kanskje tro at det var mulig å utføre saltingen på et annet tidspunkt av døgnet enn akkurat midt i rushtiden?

