Foreldre med sønn i BOA: Dårlige forhold går ut over liv og helse

Saken oppdateres.

Dette er en reaksjon på debattinnlegget fra 27 anonyme nåværende og tidligere ansatte ved BOA.

Vi har det skrevet svart på hvitt, fra tannlegen, at vår sønn (24) har fått tannkjøttbetennelse, og flere hull i tennene etter å ha bodd ett år i kommunalt bofellesskap. Dette er bare toppen av isfjellet.

Kommunen gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å bruke minimalt med ressurser i bofellesskapene for psykisk utviklingshemmede. Det første året opplevde vi at to ledere sluttet og veldig mange av de fast ansatte ble langtidssykemeldt. Vi som foreldre møter stadig nye vikarer, som oftes unge studenter, både i helger og ukedager. Mange av studentene går heller ikke på relevante helsefaglige studier. Det å stadig måtte forholde seg til nye folk går utover beboerne, foreldre og de fast ansatte. Vår sønn har fått en voldsom økning av uro i kroppen og kraftige tics, etter at vi overlot omsorgsansvaret til Trondheim kommune. Dette er ikke god samfunnsøkonomisk styring. Nå må kommunens ledelse bruke ressurser slik at BOA får en forsvarlig bemanning. Kommunen må legge til rette for at de ansatte trives, og klarer å lage et godt botilbud for de mest sårbare i samfunnet vårt. Dette er et lederansvar!

