Dette dreier seg ikke om sex, men om en plagsom lidelse

Dette handler egentlig ikke om sex, men er du kvinne og har problemer med å gjennomføre sex på grunn av smerter og rifter i underlivet, kan det hende at du lider av lichen sclerosus. Ser i Adresseavisen mandag 8. februar at gynekologer vil gi kvinner et bedre liv i forhold til bekkenbunnsplager. Håper disse gynekologene også ivrer like mye etter å hjelpe kvinner med lichen sclerosus (undertegnede har litt negative opplevelser i så måte).

Lichen chlerosus er ikke bare en kvinnesykdom, menn og barn kan også rammes, men det er i liten grad i forhold til antallet kvinner som får sykdommen. Lichen sclerosus anses som en autoimmun tilstand (kronisk betennelsestilstand), i hvert fall mistenkes det hos mange. Sykdommen er ikke alltid like lett å oppdage. I mange tilfeller må det en biopsi til for å få bekreftet tilstanden. Ofte starter det med sterk kløe på kjønnslepper, klitoris og området rundt anus. Mange tror nok at de har fått sopp, og jeg har erfart at også gynekologer kan tro det, og at de setter deg på en skikkelig hestekur med antisoppbehandling, uten bedring.

Typisk er lichen sclerosus karakterisert ved «sigarettpapir»-hud, det vil si hud som er tynn, hvit og rynket, og gir ofte hudforandringer på og rundt kjønnsleppene. Huden kan bli blek eller hvit, enten flekkvis eller i hele vulvaområdet. Unntaksvis forekommer det hvite flekker andre steder på kroppen. Hos noen kan inngangen til skjeden bli trang og gro igjen. Selv studerte jeg ikke underlivet mitt i speil, men kjente at noe ikke var som det skulle. Trodde jeg hadde fått livmorfremfall, men så viste det seg å være sammenvoksinger på grunn av lichen sclerosus.

I områder med lichen sclerosus er det en liten økt fare for å få hudkreft, så det er derfor viktig å få kontrollert området regelmessig. Jeg hadde aldri hørt om denne tilstanden før jeg fikk diagnosen, og da hadde jeg hatt plager minst et par år. Søker du opp tilstanden på internett, finner du en del stoff om den. Hadde jeg fått diagnosen og fått behandling litt før, hadde jeg kanskje unngått sammenvoksinger. Har du noen av de nevnte symptomer, så hiv deg rund og få sjekket. Enten hos fastlegen eller hos en gynekolog. Og har du ikke et speil for hånden, så kjøp deg et og sjekk selv også med jevne mellomrom.

