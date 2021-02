Om Frps velgerflukt, Oscar-fest og et etterlengtet vårslepp

Saken oppdateres.

OmAdressert-gjengen har nemlig fått med seg at helsedirektør Bjørn Guldvog tror at ting blir bedre om 100 dager. Trioen har telt seg fram til at det blir 22. mai - og ser for seg tidenes vårslepp hvis koronarestriksjonene myknes opp.

- Hvis det blir akkurat 100 dager, rekker vi jo ikke 17. mai. Det er for så vidt også bra, mener politisk redaktør Siv Sandvik:

- Jeg ser for meg at nordmenn som endelig får slippe fri til 17. mai ... det kunne ha blitt en ganske vill feiring. Det er allerede nok folk med raknede strømpebukser og bunaden på snei i 15-tida på 17. mai.

Om 100 dager har kanskje også Frp klart å kare seg opp fra elendige meningsmålinger?

- Det gjenstår å se, sier Siv, før ukas ferske meningsmåling diskuteres heftig.

KOMMENTAR: Frp skulle finne seg selv. Så langt har de bare mistet velgere

Midt i koronatragedien, som har rammet kulturlivet hardt, finner Terje Eidsvåg et lysglimt med hele fem norske filmer i årets Oscar-kamp.

Lurer du på hva du bør høre eller se? Få med deg ukas anbefaling, blant annet om historien til Zolo Karoli.

Og til slutt et tips til videoen du MÅ se. Terje Eidsvåg lo i hvert fall så høyt på hjemmekontoret at de andre i huset måtte sjekke hva som sto på.

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen - eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, Itunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).

Les kommentarer fra Midtnorsk Debatt her!