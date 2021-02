Den digitale hverdag slik den oppleves for en 76 år gammel pensjonist

Servitør Anders: Vi er lei av at folk hever bransjen sin over andre bransjer

Internett streiker og jeg ringer Telia. «Alle våre kundebehandlere er opptatt. Takk for at du venter». Venter og venter i evigheter. Gir opp til slutt. Prøver e-post. Jo da. «Skriftlige henvendelser medfører ti10 dagers behandlingstid». Skal du ha kontakt med kundeservice må du chatte med en robot ved navn «Otelia».

Etter litt chatting med mer eller mindre «godag mann økseskaft-svar» får du spørsmål om du heller vil snakke med et menneske av kjøtt og blod. JA TAKK! Da kommer på displayet: «Du står som nummer ni i køen». Etter å ha rykket fremover i køen i 15–20 minutter, kommer det over displayet: «Hei, jeg er et menneske av kjøtt og blod, det kan jeg garantere. Hva kan jeg hjelpe deg med». Så starter tekstingen, på mobilen, med knøttsmå taster. Å forklare hva som er feil, via tastaturet på mobilen, når du ikke vet hva feilen er, kan by på problemer.

«Mennesket» vil ha en masse opplysninger om både modem og ruter. Nå har vi en ruter med innebygd modem, noe han stilte seg tvilende til. «Du må ta et bilde av ruteren og overføre til en webadresse. Han måtte blant annet se hvilke lamper som lyser/ikke lyser». Tenke, tenke, hvordan tar jeg bilde og overfører til en webadresse, uten å bryte samtalen jeg har i gang på samme telefon. Jeg finner en løsning, men da ser jeg på displayet: «Chatten avsluttet». Hadde nok spekulert litt for lenge. Fortsatt ingen Internett i vårt hus.

