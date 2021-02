Skitur i lunsjen? Hva med hverdagsheltene som må på jobb hver dag?

Japan har for første gang godkjent en koronavaksine

Hjemmekontorfolket på skitur i lunsjen? Bytt hjemmekontor med hyttekontor? Sydenkontor? Nå begynner jeg å bli lei fokuset på alle de stakkars folkene som sitter på hjemmekontor. Jeg har stor forståelse for at mange må ha hjemmekontor på grunn av pandemien. Jeg vet også at hjemmekontor kan ha mange negative sider.

Men jeg ønsker å snu fokuset mot alle hverdagshelter som møter opp på jobb hver eneste dag. Som møter mange mennesker uansett rødt, gult eller grønt nivå. Som ikke kan gå på skitur midt på dagen fordi da er det noen som trenger dem. Som ikke kan være på hytta si midt i uka selv om det frister.

Det er mange som har det sånn. De jeg kjenner aller best er ansatte i barnehage. Tusen takk til alle dere som sikrer at barna får en trygg og god barnehagehverdag. Hver dag og uansett nivå. Jeg er så stolt av dere! Jeg er så stolt av å jobbe i barnehage!

