Hva er RBKs identitet?

Siden Nils Arne Eggen ga seg i 2002, har hovedtrenerne i RBK i snitt fått beholde jobben i 491 dager. Fotball er ferskvare, men betyr det at også kontinuitet har gått ut på dato? Var det ikke nettopp kontinuitet og med utvikling av en tydelig identitet som førte Bodø Glimt til topps i fjor?

Eggen var tilbake med et kort opphold i 2010 da Hamren dro for å ta over det svenske landslaget. Eggen ønsket å fortsette, men fikk ikke. Siden har vi fjernet oss mer eller mindre vekk fra det som ga grunnlaget for suksessen, som gjorde RBK til Skandinavias beste klubb. Jeg ser en identitet i måten både Bodø Glimt og Molde utvikler seg på, men ikke i RBK.

I den siste tiårsperioden har vi hatt hovedtrenere som alle har hatt svært ulik filosofi til hvordan fotball skal spilles. Ikke et negativt ord om disse, men da blir det særdeles vanskelig å skape en gjenkjennelig spillestil/identitet. Så kan man spørre seg hvorfor Eggen-arven med en glassklar identitet over tid er borte fra Lerkendal, og hvordan vil vi at RBK skal se ut på banen fremover?

Skal vi ha en klubbstyrt filosofi, eller skal det utelukkende overlates til den til enhver tid sittende hovedtrener å bestemme hvordan RBK skal fremstå på banen? I en viss rettssak for noen år siden fikk vi høre at RBK har treneren som virksomhetens øverste leder. Det var nok riktig under Eggen fordi han skapte og personifiserte RBKs vinnerfilosofi gjennom sitt eget virke som et kraftsentrum som øverste leder. Er det riktig nå?

Hvor lenge vil Åge være RBK-trener? Han har gitt seg et halvt år på å få til noe som viser en klar utvikling. Hva skjer om han ikke lykkes? Hvilken kurs skal RBK navigere etter da? Begynne på noe nytt igjen? Og hva med akademiet? Det eksisterte en sportsplan for utviklingsarbeidet, men den hadde ikke en rød tråd mellom det som ble gjort i spillestils-utvikling mellom utviklingsavdelingen og A-laget.

I min rolle som trenerutvikler etter at Rini Coolen dro sommeren 2020, var jeg med på oppstarten med å utvikle en ny sportsplan for akademiet. Vi ba inn Åge på et trenerforum for alle daværende Salmar-trenere for å få innsikt i hans filosofi og metodikk. Jeg håper dette arbeidet i forumet fortsetter, og at det nå blir en tydelig forankring i identitet mellom akademiets arbeid og A-lagets måte å spille på.

Gjenkjenning er avgjørende for at unge spillere skal lykkes fra et nivå til det neste. Og i RBK er dette spesielt viktig siden steget opp er ekstra stort. De beste utviklingsmiljøene og identitetsskaperne i verden er krystallklar på at alt skal henge sammen fra de yngste årsklassene til A-laget.

Jeg har tidligere besøkt La Masia-anlegget i Barcelona. Alle lag fra 7 år til A-laget trener og spiller likt når det gjelder spillestil, men naturligvis med ulikt progresjonsnivå. Øvelsesutvalget er designet ut fra hvordan det skal spilles fotball, og alle trenere går gjennom den samme skoleringen i hvordan dette skal gjennomføres på feltet.

Åge Hareide er en fantastisk godt merittert trener og leder, men hans spillerfilosofi nå er ikke lik Eggens, for å ta det som et eksempel. Jeg mener at klubben trenger en overordnet sportslig leder med ansvaret for klubbens langsiktige filosofi og plan i videste forstand. Dette er prinsipielle tanker uavhengig av hvem som til enhver tid innehar disse oppgavene. En slik rollefordeling må i så fall gis som et mandat av styret. Herunder ligger også hvilke prioriteringer klubben skal gjøre med sitt rekruttlag som for første gang i 2020 spilte i den nye spissede 2. divisjon.

Under et tidligere regime valgte spillerne selv og ikke ville spille 2. lags-kamper, men kun delta på A-trening selv om de ikke spilte siste A-kamp. Ønsker klubben å beholde sitt lag i 2. divisjon etter 2021, trengs det spillere fra A-stallen foruten de unge spillerne som nå har spilt klubben opp. Det håper og tror jeg Åge vil gjøre. Den skisserte modellen gir sportslig leder et overordnet ansvar for å ivareta helheten i klubben, og påser at det blir en sammenheng og en klar rød tråd fra utviklingsarbeidet i akademiet og inn til A-laget.

Fremover med røttene i RBK krever en avklaring omkring identitet og hvordan man vil at RBK skal fremstå. Nils Arne tok den debatten allerede i 1971; det skal spilles offensiv, gjenkjennelig og angrepsvillig fotball i RBK fremover. Det gjøres best om identiteten er godt forankret i klubbens sjel.