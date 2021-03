Gondolbanen: Veldig dårlig idé til helt riktig tid

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 23. februar leser vi om planer for gondolbane til Våttakammen i Bymarka. Dessverre er ikke forslaget så overraskende at det er noe og sette kaffen i halsen for. Nedbygging av bynær natur i de gode hensikters tjeneste er velkjente toner. Noe mer overraskende er kanskje at Adresseavisens kommentator fremstår såpass positiv og ubalansert til saken. Kanskje er dette et forsøk på fyre opp til debatt? Det er i så fall flott, for debatten er viktig og betimelig. Den handler ikke først og fremst om en gondolbane og et utsiktspunkt. Den handler om og ta vare på umistelige bynære friluftsområder.

La oss imidlertid først legge planene om gondolbane til Våttakammen død. Det er en veldig dårlig idé av flere grunner. Den viktigste er at middelet ikke står i forhold til hensikten. Utsikten på Våttakammen er fin, ja noen vil til og med si nydelig. Men, den er ikke spektakulær. Du har bedre utsyn over Trondheim og nærområdene fra Tyholttårnet. Det som gjør Våttakammen til et populært turmål er kombinasjonen av utsikt og en relativt kort og grei tur, samt opplevelsen av noe så banalt som å komme seg bitte-litt vekk fra sivilisasjonen.

Det er ikke restauranter med utsikt vi mangler. Det vi har lite av, er tilgjengelige sentrumsnære friluftsområder uten lysforurensning, uten støyforurensning, uten store tekniske inngrep. Områder med villmarkspreg light vi lett kan nå med sykkel eller kollektivtrafikk. Området rundt Geitfjellet og Våttakammen er et av veldig få slike områder i Trondheim. La det bli slik for framtida også.

Er det noe den siste tiden har lært oss er det verdien kortreist friluftsliv. Våren 2020 havnet vi alle i samme båt sammen med dem som ikke har muligheten for og sette seg i SUV'n og suse til hytta på Oppdal helg og påske. Bruken av Bymarka har nærmest eksplodert. Dette viser tydelig at bruken av marka ikke bare er for små grupper med sære interesser. Voksne og barn i alle aldre, med eller uten telt eller hengekøye valfarter inn i marka. Betydningen kortreist friluftsliv har for folkehelse kan ikke undervurderes.

Områdene som gjør dette mulig, er nettopp Våttakammen og lignende områder. Disse er imidlertid få og små, og de forsvinner for oss. Tap av slike bynære friluftsområder er som regel ikke et resultat av de store enkelte hendelsene, men av summen av små inngrep over lang tid. Problemet er imidlertid at slike langsomme forandringene, er vanskelig og ta inn over seg. Både for hver enkelt av oss og for politiske prosesser som skal styre utviklingen. I tillegg er ofte formålet bak hvert enkelt inngrep isolert veldig gode, for eksempel tilrettelegging for ulike grupper. Vi har riktignok en «rød strek» som skal beskytte marka. Men den er flyttbar med et pennestrøk alt etter hvilken vei den politiske vinden blåser til enhver tid.

Forslaget om gondolbane til Våttakammen setter flomlys på behovet for en markalov etter mønster fra Oslo. Sentrumsnære friluftsområder i byen vår trenger et sterkere vern. La oss slippe og ta denne omkamper om hver flekk med ulike mellomrom slik at vi også har en bymark om 10, 50 eller 100 år. Jeg må innrømme at det smerter for en ihuga trondheimspatriot på grensa til det sjåvinistiske å måtte si dette, men: Se hva hovedstaden har fått til – dette trenger vi også, og vi trenger det nå!