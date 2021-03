Det gjør inntrykk å lese historien til Ståle, som kom to minutter for sent til sin datters fødsel

Det gjør inntrykk å lese historien til Ståle Kvarme Tørring (Adressa, 26. februar). Han kom to minutter for sent til sin datters fødsel, og opplevde å bli sittende på parkeringsplassen fremfor å støtte sin kjære. Det er mye som er uforutsigbart med fødsel. Om partner får være med, bør ikke være en av de tingene.

Dessverre er ikke Ståles historie unik. Flere har opplevd å følge svangerskapskontroller på en dårlig FaceTime-linje. De siste ukene har mange kvinner krevd å få slippe å føde uten partner, og å slippe å være alene etter fødselen. Høygravide kvinner forteller om det som antagelig er et av livets største, men også skumleste øyeblikk. Jeg forstår godt at de er redde for å måtte gå gjennom dette alene.

Det er frustrerende å tenke på at din nærmeste pårørende kjører deg til sykehuset, og så ikke får være med deg inn. Dette har bidratt til unødvendig usikkerheten for mange. Å bli foreldre er noe av det største mange opplever i løpet av livet. Det å hindre fedre eller medmødre å være med på svangerskapskontroller, fødsel og barsel er et sterkt inngripende tiltak.

Derfor er hovedregelen allerede at partner skal få være med på fødsel og i barsel. Allerede tidlig i pandemien var regjeringen tydelig, gjennom veiledere fra Helsedirektoratet, på at nærmeste pårørende skulle være med på fødsel. Men det har også vært nødvendig å ta hensyn til smittesituasjonen. Smitte på en fødeavdeling kan i verste fall føre til nedstenging av avdelingen. Derfor må smitte holdes nede. Det er viktig at sykehusene foretar kloke smittevernfaglige vurderinger, og dermed også vurderer hvor strenge og inngripende tiltakene kan være til enhver tid.

Helseministeren har også vært tydelig på at andre tiltak kan sikre at partner får være mer til stede på fødeavdelingene. Økt bruk av hurtigtester eller raskere vaksinering av personell på fødeavdelingene er eksempler. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har også i Stortinget fremmet forslag om at sykehusene kan bruke hurtigtester mer for å sikre at partner får være til stede under fødsel, men også under svangerskapskontroller og lignende.

Jeg forventer nå at helseforetakene og sykehusene følger opp anbefalingene fra Helsedirektoratet sånn at par får være sammen under fødsel og i barseltiden så lenge smittesituasjonen lokalt tilsier at dette er forsvarlig. Regjeringen har lagt til rette for at ingen skal måtte føde alene. Nå må sykehusene følge opp.

