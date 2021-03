Jeg valgte yrkesfag og har også doblet lønnen min de siste ti årene

- Et enormt tap for norsk fagbevegelse

Et bekymret innlegg 4. mars, som handlet om manglende lønnsøkning hos ektemannen kontra hennes egen dobling av lønn siste ti årene, fanget min oppmerksomhet. At konklusjonen skulle ende i en skepsis til å anbefale våre ungdommer å søke seg til yrkesfaglig utdanning, så jeg ikke innledningsvis. Yrkesfag med flere hundre mulige yrker blir etter hvert nedskalert til byggebransjen med ca. 25 yrker.

Selv om tall og prosenter uten noen grunnlag ikke sier så mye, så legger jeg godviljen til og skjønner budskapet. Nå kjenner jeg verken yrke eller bedrift til ektemannen, men flere av yrkene jeg har kjennskap til i en organisert byggebransje, kan nok vise til større lønnsøkning enn hva som kommer fram i innlegget. I likhet med mange andre næringer skal vi erkjenne at byggebransjen også har sine utfordringer, og vi har heldigvis veldig mange som kontinuerlig jobber for å ta tak i de utfordringer som er.

Jeg lar lønnsdebatten ligge og vinkler meg over på hvorfor jeg mener vi skal anbefale yrkesfaglig utdanning. Yrkesfaglig utdanning er ikke et valg om å stå i et yrke de neste 50 årene. Vi har heldigvis veldig mange som gjør det også, men yrkesfag gir mange muligheter for dem som ønsker det. Jeg vil tro at fleksibiliteten og alle mulighetene som ligger innen yrkesfaglig utdanning, er en av årsakene til at over 50 prosent av ungdommene i Trøndelag hvert år velger yrkesfag.

Vi som jobber med yrkesfag, rekruttering, skoleelever og lærlinger, er innforstått med at vi generelt har for lite ungdommer ut fra det behovet norsk næringsliv trenger i årene framover. Fagarbeidere eller akademikere? Vi jobber kontinuerlig med å framsnakke mulighetene som ligger der, fordi vi tror på dem og erfarer de. Vi har mange flotte skoler i Trøndelag og mange dyktige lærebedrifter som står klare for å gi våre ungdommer gode opplevelser, mange utfordringer og muligheten for mange valg når utdanningen er gjennomført.

I mellomtiden kan vi alle bidra til bedre vilkår ved å velge en godkjent lærebedrift neste gang vi skal til frisøren, reparere bilen, spise på restaurant eller benytte deg av dyktige håndverkere. Jeg valgte yrkesfaglig utdanning, og jeg har også doblet lønnen min siste ti årene.