Ikke ødelegg friluftsområdene på Tyholt

For to uker siden landet de på Mars. Nå kjøper Inventas elektronikkselskapet Embida

Saken oppdateres.

Ocean Space Centre er et viktig prosjekt som vil gi økt bærekraft og bedre utnyttelse av havressursene. Dessverre er det lite bærekraft å spore i Statsbygg sine planer for hvordan senteret skal bygges. Nå har over 1200 personer signert en digital underskriftskampanje for å bevare et av få gjenværende friluftsområder på Tyholt.

3. mars gjennomførte Statsbygg og Trondheim kommune et nabomøte for de som blir berørt av den foreslåtte detaljreguleringsplanen for Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt. Det utviklet seg til å bli et temperaturfylt møte, der jeg mener de ble svar skyldig på flere punkter knyttet til bevaring av nærmiljø og naturområder.

Statsbygg, som er ansvarlig for å utarbeide planen, sier et av målene til prosjektet er å bidra til økt attraktivitet for bydelen Tyholt, med trygge skoleveier, gode rekreasjonsområder og enkle forbindelser. Ut fra planforslaget vi fikk presentert på møtet, er det vanskelig å se hvordan dette er tenkt ivaretatt.

LES OGSÅ MER DEBATT: Høringsinnspill for naboer - Ocean Space Centre

LES OGSÅ: Naboer kjemper for å bevare det de mener er byens beste akebakke

OSC er et gigantisk utbyggingsprosjekt. Det skal bygges 44 000 kvadratmeter til en prislapp på 6,2 milliarder kroner. Det nye forskningssenteret på Tyholt er utvilsomt viktig for Trondheim og vil forhåpentligvis bidra til et mer bærekraftig samfunn. Det kan likevel ikke være fritt fram for å bygge et slikt senter uten å ta tilstrekkelig hensyn til nærmiljø, skolevei, barn og friluftsområder.

Bygningsarbeidet vil vare i seks til syv år. Det er nesten hele barndommen for en oppvoksende generasjon på Tyholt. I denne perioden må barnehager flyttes, skoleveiene blir mindre trygge og verdifulle friluftsområder forsvinner helt eller delvis. Dersom slike områder skal omdisponeres, sier de rikspolitiske retningslinjene for barn og planlegging, som er knyttet til plan- og bygningsloven, at det må skaffes fullverdige erstatningsareal. Det mener jeg ikke blir innfridd i den foreslåtte detaljreguleringsplanen.

Et av forslagene går ut på å plassere anleggsriggen i friluftsområdet ved «Spruten» akebakke, som er et populært turmål for familier, skoler og barnehager. At over 1200 mennesker de siste dagene har signert en digital underskriftskampanje for å skjerme området, sier sitt om hvor viktig det er for nærmiljøet. Området har vært et samlingspunkt for lek og rekreasjon i mange generasjoner, og er en av de siste grønne lungene på Tyholt.

Skogholtet i den bratte skrenten gir dessuten pusterom for fugler og dyr i området. Her bor for eksempel den karakteristiske kornkråka, eller «Tyholtkråka» som er den mest sjeldne kråkefuglen i Norge. Nå står den i fare for å forsvinne fra Trondheim.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Det kan også stilles spørsmål til hvorvidt den planlagte bygningsmassen er riktig skalert for formålet. Ifølge Statsbygg vil ikke OSC føre med seg verken flere kontorplasser eller økt studentmasse. NTNU har behov for 500 kontorplasser, og det er visstnok fortsatt ikke fullt belegg på eksisterende kontorbygg. Hvorfor må det da bygges nye og ruvende bygninger i så stor skala?

Ord som bærekraft og miljøhensyn går igjen i verdigrunnlaget til både OSC, NTNU, SINTEF, Statsbygg og Trondheim kommune. Byggeprosessen genererer det største klimaavtrykket. Dette, sammen med konsekvensene for nærmiljøet, tilsier at størrelsen på bygningsmassen bør planlegges konservativt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Det kunne vært interessant å få vite hvilke alternative og mer miljøvennlige løsninger som er blitt vurdert. Kunne det vært et alternativ å oppgradere eksisterende bygningsmasse? Kunne det vært mulig å gå i dialog med Koteng om å ta i bruk deler av Telenorbygget med sine 1200 kontorplasser (som dessuten ligger enda nærmere det store bassenget som er planlagt)?

Sammen med det nye senteret er det planlagt en utvidet busstrasé til hovedinngangen på senteret. Det går på tvers av kommunens tidligere ambisjoner, som har vært å begrense trafikken i smågatene på Tyholt for å sikre barna en trygg skolevei. Er det egentlig nødvendig å lede busstrafikk gjennom dette området, når det ligger to store holdeplasser ca. 100 meter unna?

Forslaget er nå ute til høring, med høringsfrist 13. mars. Jeg håper både Trondheim kommune og Statsbygg er lydhøre for de innspillene som nå kommer fra flere hold i nærmiljøet på Tyholt.

Urban byutvikling er krevende, særlig når prosjektene er store og skal gjennomføres i områder som allerede er godt fortettet. Det bor mange mennesker på Tyholt og det er etablert mye infrastruktur. Når detaljreguleringsplanen skal behandles, håper jeg hensynet til natur, barn, skoler og nærmiljø blir bedre ivaretatt enn i forslaget som foreligger nå.