Kjære Trondheim kommune. Hvorfor lytter dere ikke til foreldre og lærere?

Saken oppdateres.

Jeg elsker byen min, vakre Trondheim! Men jeg er veldig, veldig skuffet over våre politikere. Hvorfor lytter dere ikke til foreldre og lærere som vet aller mest om barns oppvekst? Hvorfor bygger dere mer og høyere på tradisjonelle leke/aktivitetsområder?

LES OGSÅ: Ikke ødelegg friluftsområdene på Tyholt

Hvorfor tar dere ikke hensyn til barns psykiske og fysiske oppvekstvilkår, men gir blaffen i skiarenaer, akebakker og andre uteområder? Hvorfor kan ikke dere kommunepolitikere, som skal tjene folket, være litt mere ydmyk og tenke miljø i stedet for mammon? Hvorfor bygges det så høyt og tett nære skoler og barnehager at ungene mister sola på sine lekeplasser?

LES OGSÅ: Naboer kjemper for å bevare det de mener er byens beste akebakke

Hvorfor setter dere ikke trivsel og folkehelse i høysetet, i stedet for å forringe livskvaliteten til våre barn, barnebarn og oldebarn? Bedrøva hilsen fra ei farmor som blir like lei seg hver gang avisa gir spalteplass til foreldre som kjemper og kjemper for sine barns nærmiljø.