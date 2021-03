Er kvinner i Trondheim feigere på sykkel enn menn?

To treåringer falt ned i høy sprekk i trampolinepark: - Kan ikke fatte at det gikk bra

Eller er kvinnelige syklister mindre villig til å ta risiko i trafikken? Svaret på det siste er et klart «ja». Like fullt kom det til dels sterke reaksjoner da jeg sa i Adresseavisen (sak om ny sykkelveg i Fjordgata) at spesielt barn, unge, eldre og kvinner trenger brede nok sykkelanlegg for å bruke dem. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth ironiserte over omsorgen for kvinnelige syklister på Facebook. Adressa fulgte muntert opp med lillelederen «Kvinner på sykkel» 15. mars.

Temaet kan invitere til humor, og jeg skjønner at måten sitatet mitt var formulert på kan misforstås. Men det er faktisk på ramme alvor at vi planlegger nye sykkelprosjekt i Trondheim med tanke på kvinner. Historisk har de fleste by- og samferdselsplanleggerne i Norge vært menn, og vi har fått byer og tettsteder som er bygd på menns premisser i større grad enn på kvinners. Menn er mer risikovillige enn kvinner. Det viser blant annet ulykkesstatistikken. I en spørreundersøkelse i regi av Miljøpakken svarer flere menn enn kvinner at det er trygt å sykle.

Transportøkonomisk institutt har vist til at mer tilrettelagt infrastruktur for sykling kan bidra til at spesielt flere kvinner sykler. Reisevaneundersøkelser viser at andelen kvinner som sykler i Trondheim økte da Miljøpakken begynte å bygge bedre anlegg. Men på mange viktige sykkelstrekninger i byen er folk fortsatt henvist til å bruke utrygge sykkelanlegg eller trafikkerte «bilveier». Og fremdeles sykler menn mer enn kvinner. Slik er det ikke i land med god sykkeltilrettelegging og sykkelkultur, som Danmark og Nederland. Der sykler kvinner mer enn menn.

Da bystyret vedtok sykkelstrategien for Trondheim i 2014, var mål nummer én å få flere til å sykle – spesielt flere barn, ungdom og kvinner. Når vi planlegger sykkelprosjekt i Trondheim, tar vi dette vedtaket på alvor. Byen bør være like godt tilrettelagt for kvinner og menn.

Trygg og effektiv ferdsel i trafikken er viktig for å ta lik del i samfunnslivet. Effektive reiser gir oss mer tid i hverdagen til å prestere bra på jobb, til å hjelpe barna med lekser, til å trene, eller følge med på samfunnsdebatten. Skal vi gi kvinner i Trondheim like gode muligheter som menn til å reise tidseffektivt og økonomisk, krever det at vi planlegger byen og gatene våre også på kvinners premisser. Med på kjøpet får vi dessuten tryggere anlegg for risikovillige menn.