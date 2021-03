Makshøyden på de nærmeste blokkene burde vært to til tre etasjer, ikke åtte

Stafett vekker konkurranseinstinktet hos små og store. Her er ti morsomme vinteraktiviteter for hele familien.

Nyhavna – 8-etasjes blokker som nesten tipper i havnebassenget og fullstendig murer igjen utsikten mot byen og havna fra Lade Alle. Den planlagte blokken på motsatt side, hvor det i dag er småhusbebyggelse, må stoppes slik at turdragets bynære del ikke blir enda verre. «Dem skulla hatt juling,» sa en godt voksen dame da hun iakttok uvesenet.

Tok en tur rundt Ladehammeren for å ta i øyesyn den utbygging som foregår nede på Nyhavna ved juletider. Turen gikk i retning fra Lade kirke og ned Lade Alle mot sjøen. Det var ikke noe oppløftende syn å se hvordan blokkene blokkerte (!) den fine utsikten mot byen og havna som man så her tidligere. At jeg ikke var alene om å tenke mine mindre positive tanker om dette ble imøtekommet av en kommentar overhørt fra en voksen dame som så beskrivende og ganske tydelig sa til seg selv «dem skulle hatt juling!». «Dem» tolkes i dette tilfellet spesielt profitørene og kommunen som har tillatt slikt.

Det er vel greit at Trondheim kommune «annekterte» Ladehalvøya i 1952, men at den gamle hovedveien med historisk utsikt over byen og havna mures igjen, er ikke akseptabelt. Rett vis-à-vis skal denne er det visst være tillatt oppført en fire etasjes blokk der det i dag er en enebolig. Dette må stoppes.

Hvor har byantikvaren vært, hvor er oppfølgingen av visjonen om «byen som møter vannet»? Lade er nå vel omtrent midt i byen, og med litt tanke på mulighetene med utvikling av Lade alle til noe mer en innmurt sykkelsti hvor man suser av gårde over uten syn for omverden, burde makshøyden på de nærmeste blokkene vært to til tre etasjer, ikke åtte.

At rikfolket som ble fraktet tilbake nedover Lade Alle etter sine fuktige turer til lystgårdene ikke nøt så mye av utsikten over byen og fjorden, er kanskje så, men å nekte fremtidige generasjoner dette er historieløst. Her bør det seriøst vurderes å flytte de øverste fire etasjene til et annet sted på Nyhavna. Det vil også bli et interessant prosjekt og viktig lærdom for fremtiden, beslutninger tatt på mangelfullt og grunnlag må rettes opp.

I tillegg planlegges det flere prosjekt langs Lade Alle, som jeg mener man også må se i sammenheng med dette prosjektet. Sammen vil de dessverre bidra til å blokke igjen Lade Alle ytterligere.