Ap og Sp må innse at vi lever i år 2021

For oss er det et lite mirakel at han igjen leker som et vanlig barn

For oss er det et lite mirakel at han igjen leker som et vanlig barn

Saken oppdateres.

MDG har nettopp vedtatt Norges mest ambisiøse klima- og naturpolitikk, basert på erkjennelsen av vitenskapelige fakta. Arbeiderpartiet og Senterpartiet snur ryggen til en politikk som tar klima- og naturkrisen på alvor når de lukker døra for MDG. Raljeringen over våre landsmøtevedtak i lørdagens avis kan ikke få stå uimotsagt.

LES OGSÅ: Kald skulder fra de rødgrønne: – MDG er skadelig for landet

Trygve Bratteli, statsminister i to perioder for Ap på 70-tallet, uttalte i sin tid at «vi forsto tida vi levde i og ga svar folket trodde på». Vi lever nå i 2021, og det virker dessverre som at tida har løpt fra Ap. I total mangel på et eget politisk prosjekt prøver partiet nå å jatte med et gammelkonservativt og populistisk Senterparti. Det risikerer de å tape stort på. De burde vendt seg mot et MDG som ser framover, fremfor et Sp som ser bakover. MDG er et modig og tydelig parti som tør å dytte verden framover – også i vanskelige saker. Det er påfallende at Ap og Sp velger å regelrett raljere over dette framfor å presentere egen politikk.

LES KOMMENTATOR KATO NYKVIST OM MDG: Hvor populær kan du egentlig bli når du går løs på biffen til folk?

Oljeutfasing: Oljealderen er på hell uansett hvordan man snur og vender på det. Som eneste parti tar MDG konsekvensen av dette. Det vil ikke være noe olje- og gassmarked å snakke om etterhvert som verden når klimamålene. Vi er tydelige: Klimamålene må være grunnlaget for alle ansvarlige partiers politikk. En konkret ambisjon i form av en sluttdato er på sin plass, men kanskje viktigere enn dette er nedsettingen av en bredt sammensatt oljeutfasingskommisjon, slik MDG foreslår. Det var med en slik kommisjon Tyskland for noen år siden snekret sin plan for utfasing av all kullkraft innen 2038. Vi utfordrer Ap og Sp til å være med å ta til orde for dette.

Og her kan du lese hans kommentar om klimakrangelen til havs

Kjøttkutt: Klimameldinga tar til orde for redusert kjøttforbruk, og det er stor vilje i befolkningen for å få til dette. MDG har nå vedtatt at vi som nasjon bør ta sikte på en halvering på lengre sikt. Vi er tydelige: Matpolitikken må dreies mot en satsing på kvalitet framfor kvantitet i den animalske produksjonen, med fokus på god ressursbruk, naturhensyn, dyrevelferd og skikkelig og forutsigbar inntekt til bonden. Her ligger MDG milevis foran Senterpartiet, som overhodet ikke har tatt tidens krav innover seg.

Kontrollert omsetning av cannabis: I dag er det fri flyt. Det er større risiko for å bli tatt for å drikke pils i parken enn å kjøpe illegal tjall. Vi må føre en politikk hvor vi kveler den illegale omsetningen og sørger for god kontroll over hva folk faktisk får i seg. MDG er de organiserte kriminelles verste fiende. Vi er tydelige: Kampen mot narkotika har feilet, og vi må ha en annen tilnærming til bruk av lettere rusmidler. Så får det være opp til velgerne om de vil ha Ap sin grenseløst naive forbudslinje eller MDGs pragmatiske og realitetsorienterte politikk.

Abort til uke 18: Det er overraskende at kvinnesakspartiet Ap støtter dagens abortnemnd – en formyndersk, stigmatiserende og gammeldags ordning presset gjennom av KrFs konservative fløy. Vi er tydelige: De som befinner seg i det som ofte er en dypt fortvilet situasjon skal få tilbud om frivillig rådgivning og støtte framfor å pålegges skam. For de relativt få tilfellene det er snakk om støtter nemnda allerede i dag ni av ti kvinner som ber om tillatelse til senabort.

I sin maktarroganse glemmer Ap og Sp (som nå nærmest framstår som et sammenslått parti) at det er velgerne som bestemmer hvordan maktbalansen blir etter valget – ikke de. Vi vil gjøre hva vi kan for å trekke de etablerte partiene maksimalt i en grønnere retning, slik vi allerede har gjort det i Trondheim, Stjørdal, Bergen, Oslo, Vardø, Tromsø, Stavanger og mange andre kommuner. For de har det i seg, det vet vi!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook